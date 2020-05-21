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北京重申兩岸交流要「加九二」　陳明通：等他們跟上來

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▲▼立法院內政委員會 陸委會主委陳明通 「兩岸關係新展望」專題報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委陳明通赴立院進行 「兩岸關係新展望」專題報告，並於會前受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／台北報導

陸委會主委陳明通21日就「兩岸關係新展望」，赴立法院內政委員會報告並備詢。針對大陸國台辦、國防部、外交部繼續強調「一中原則」和「九二共識」，陳明通在會前受訪時表示，歷史已經翻過一頁，繼續談九二共識沒有需要，如果還沒翻頁，「那等他們跟上來。」

至於未來的兩岸政策，以及如何重啟兩岸協商，陳明通說，目前最重要的是疫情過後，國家重建非常迫切，因此蔡總統昨天也提出四大面向，「施政有先後順序」，從疫情衝擊中恢復，人民生活回到常態這才是重點。他也補充，大陸同樣在推動經濟發展，至於要如何維持兩岸關係，雙方都有共同責任。

▲▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光強調一中原則、九二共識。（圖／記者曾俊豪攝）

有台商擔心，蔡總統就職演說後兩岸經貿可能更難推動，認為ECFA恐現變數，陸方亦可能片面終止。陳明通說，「我目前沒接到什麼通知。」對於大陸官方抨擊中央流行疫情指揮中心陳時中隱匿疫情，陳明通說，「這我沒有評論，我們給時中兄去評論。」

前國安會秘書長蘇起認為，蔡英文總統推修憲委員會，可能引起「兩國論」的最高潮，陳明通說，我對他沒有評論，並補充，「我勸他不要還是活在歷史的過去。」

陳明通表示，九二共識他昨天已經提過，「歷史翻過一頁，再談沒有需要」如果對岸還沒翻頁，「那等他們跟上來。」

陳明通在專題報告時表示，蔡總統重申「和平、對等、民主、對話」，絕不接受「一國兩制」矮化台灣、破壞台海現狀。所以，「八字箴言是兩岸重啟良性互動、長久發展的關鍵，是台海和平穩定的戰略指導原則。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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