墨西哥染疫男曾做PCR檢驗　返台集中檢疫才收到「陽性報告」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內今（21）日新增一例新冠肺炎境外移入病例，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，個案為是一名在墨西哥工作返台的30多歲男性，5月初先做抗體檢驗陰性，後來5月中旬進一步安排PCR檢驗，但直到返台後到集中檢疫所，才收到檢驗報告確認「陽性」。

莊人祥指出，個案今年1月下旬赴墨西哥工作，昨天（20日）返國，是一名電子製造業從業人員；他於墨西哥期間，曾於4月30日至5月1日間出現發燒症狀，5月5日起出現輕微咳嗽，症狀持續至今，5月11日至13日有腹瀉情形，5月20日返國入境時主動告知有症狀，由機場檢疫人員採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。

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莊人祥說明，個案公司曾於5月5日集體做抗體檢驗，結果呈現陰性；之後再於13、14日有做PCR檢驗，但報告還沒出爐就先搭機返台；在集中檢疫所期間正好收到墨西哥寄送的檢驗報告，主動告知陽性結果。

關於第一次抗體採檢陰性，指揮中心專家小組召集人張上淳解釋，一般來說感染後約一個禮拜到十天抗體會出現陽性，當然也不是很清楚他們用什麼檢測試劑，所以應該是一周內抗體還沒有出來，才會採檢陰性。另外，他也強調，墨西哥那邊是公司安排大量同仁一起採檢，某種程度也顯示，光用抗體篩檢，無法完全保證這些個案未來是否還有被傳染的機會。

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