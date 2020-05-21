快訊／安倍晉三宣布：解除「大阪、京都、兵庫」緊急事態宣言

▲日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀、詹雅婷／綜合報導

日本政府4月初針對全國發布「緊急事態宣言」，而隨著新冠疫情逐漸和緩，首相安倍晉三也正式宣布，關西大阪府、京都府和兵庫縣3個行政區自21日起正式解除「緊急事態」；至於東京首都圈和北海道等5個都道縣，則會在25日召開會議討論，目前將維持至31日。

在21日召開的「基本因應方針等諮詢委員會」中，各專家認為大阪府、京都府和兵庫縣在新增確診人數上已經達到標準，因此安倍晉三宣布解除這3個行政區，自21日起正式解除「緊急事態」，目前日本國內除了東京首都圈4都縣和北海道以外，已全部解除緊急事態。

經濟再生擔當大臣西村康稔表示，8都道府縣中，大阪府、京都府及兵庫縣，最近一週每10萬人新增病例已低於0.5人，並綜合考量當地醫療能量及監視體制等都算充分，所以認為可以解除「緊急事態宣言」。

放眼東京都，今再添11例新冠肺炎（COVID-19）確診，寫下連續7日低於20例的紀錄，且在過去一周，每10萬人口的新增病例數為0.42人，首度符合解除緊急事態宣言標準；都內迄今累計5086人感染新冠肺炎。

不過東京、神奈川、埼玉、千葉的首都圈4都縣和北海道暫不解除緊急事態，預計25日才會再次視情況進行討論，目前仍將維持緊急事態至31日。

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