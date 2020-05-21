扶輪捐防疫物資給衣索比亞　陳時中讚「國際捐贈」：台灣的手永遠是溫暖的





▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日疫情記者會結束後，特別抽空參與新冠肺炎疫情捐贈活動，在致詞時不忘再次感謝台灣第一線醫護人員，也持續向世界呼籲「台灣的手永遠是溫暖的，我們是希望交朋友的，世界要一起對抗病毒。」

國際扶輪3481地區今舉辦新冠肺炎物資捐贈記者會，特別邀請陳時中參與。陳時中致詞時表示，每一次參加扶輪社聚會都可以感受到大家的熱情，當社會有需要，扶輪社都非常熱心站出來，過去扶輪社很多任務和衛福部都有密切關係，是社會上堅強的後盾，代表衛福部表達謝意，也會好好運用大家的力量。

請繼續往下閱讀...

接著陳時中也不忘再次感謝醫護人員。他說，非常感謝醫護人員在這段期間的辛苦，從一開始到現在都不鬆懈，社會現在逐步在開放，醫院這條線一定要守好；而在國際扶輪上，他也強調「國際捐助都是有意義的！」

▲陳時中在疫情記者會結束後，趕場前往國際扶輪社捐贈活動。（圖／記者屠惠剛攝）



國際扶輪本次聯合捐增防疫物資給國內外需求單位，除了國際捐贈，也特別準備護手組禮盒給台灣各大醫療院所。國際扶輪3481地區總監李文森強調，此次捐贈最重要的目的是感謝第一線醫護人員無私的奉獻，另一方面也要證明醫療無國界，讓世界知道「Taiwan can help！」

本次結合全球獎助金、美國卡羅萊納扶輪社、依索比亞首都亞的斯亞貝巴西區扶輪社共同贊助美金66,600，協助依索比亞衛生部於Millennium Hall會議中心設置具1,100床新冠肺炎專門醫院，計採購醫護人員防護衣1550套、作業用筆記型電腦16部，氧氣瓶及呼吸器相關耗材等一批。對此，依索比亞衛生部也特別錄製影片表達感謝。

除了捐贈物資給衣索比亞，本次也特別購置護手組禮盒5000組，分別贈予三軍總醫院、天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院新店院區、台大醫院、台北榮民總醫院、衛生福利部雙和醫院（依筆劃順序）等台灣國內各大醫療院所。陳時中強調，這次捐贈物資給衣索比亞，也想再藉此表達「台灣的手永遠是溫暖的，我們是希望交朋友的，世界要一起對抗病毒。」

▲陳時中出席國際扶輪3481地區新冠肺炎物資捐贈記者會。（圖／記者李毓康攝）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢