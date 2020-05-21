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不只書面恭賀蔡總統　美國務卿又現身表達祝賀

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▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電

美國國務卿蓬佩奧昨天發表聲明，恭賀總統蔡英文連任就職，是首位恭賀台灣總統就職的美國國務卿。蓬佩奧今天現身國務院大樓再次恭賀蔡總統，並讚許台灣民主化過程為世界典範。

蔡總統台北時間20日在總統府宣誓就職並發表就職演說，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）趕在前一天透過推特（Twitter）並發表書面聲明，恭賀蔡總統即將展開第二任期，並直接以「總統」稱呼她，此舉意義非凡。

不只如此，美國副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）與主管亞太事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）也透過影片，在蔡總統就職典禮上分別以中文、英文致詞表達祝賀。現任美國高階官員公開恭賀台灣總統就職，由此可見台美關係近年顯著進展。

蓬佩奧今天現身國務院媒體簡報會時，主動提及台灣議題，並再次對蔡總統連任就職表達祝賀之意。

蓬佩奧表示，台灣民主化過程已經成熟演進成世界典範，即使面對外在龐大壓力，台灣仍展現智慧，賦予人民發聲及選擇的權利。

現場有媒體提問，蓬佩奧等多位美國高階官員公開祝賀蔡總統連任，美國總統川普上週接受媒體訪問時，也曾揚言與中國全面切斷關係，美國是否會考慮以共享民主、宗教自由與人權等價值，與台灣建立正式外交關係。

對此，蓬佩奧表示，美國恭賀台灣勝選的候選人，這是他們所樂見的。但美國了解其在該區域所做的工作，符合美國與中國過去歷史協議，且是讓台灣海峽穩定極大化的正確解決方案。

蓬佩奧並說，中國共產黨行徑對世界所帶來的災害，川普已談論到美方準備如何回應。川普政府會持續努力尋求合適方式，促使中共行為能符合美國對其他國家的要求。

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