梅雨「重頭戲」登場防致災！4縣市發大雨特報　全台4天降雨熱區、時程出爐

▲今仍受到滯留鋒面影響，氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

滯留鋒面加上西南氣流夾擊，全台防致災性降雨！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（21日）到周六是這波滯留鋒面雨勢最明顯的時間，其中又以今下半天到周五雨最大，中南部要注意豪雨以上等級的降雨。全台唯一「災害預報士」、天氣風險公司總監賈新興則製作一張圖表，提醒各地降雨時序和熱區。氣象專家吳德榮提醒，今和周五嚴加防範劇烈天氣、致災降雨。

氣象局今晨對台南市、高雄市、屏東縣和澎湖縣發布「大雨特報」，滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今南部及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到滯留鋒面加上西南風增強，各地有短暫陣雨或雷雨，中南部下午起雨勢明顯較大，累積雨量會比較多；今和周五各地有局部大雨或豪雨，其中中南部有豪雨以上等級降雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕提醒，今西南風逐漸增強，周五、周六達到「西南氣流」等級，其中又以周五的風速最強；目前預報顯示，今下半天到周五是這波雨勢最大的時間，但仍有變化情形。

劉沛滕說，周六雨勢稍微往中南部集中過去，但降雨還是比較強；周日到下周二鋒面稍微南移，西南風也沒比較強，但鋒面位置仍接近中南部，仍有局部大雨或豪雨，其他地區也容易下雨；下周三鋒面位於巴士海峽，降雨以南台灣為主，中南部有陣雨或雷雨，其他地區也容易下雨，鋒面影響長達一周。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周五滯留鋒北移，因西南風增強、大氣更不穩定，雷雨胞或中尺度對流系統更容易被激發，伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨），出現「致災性」降雨的機率也提高；另外，迎風面山區的強迫舉升作用，對雨勢亦有加成的效果。

吳德榮表示，周六滯留鋒逐漸南移，各地仍有陣雨或雷雨，不穩定區域往南調整，中南部仍應注意防範；周日滯留鋒南移至巴士海峽，北部、中部出現空檔，可見陽光、白天氣溫升，但仍偶有局部短暫降雨的機率，南部地區距滯留鋒較近仍需注意；下周一至下周三滯留鋒又緩慢向北移動，降雨範圍由南向北逐漸擴展，各地皆有陣雨或雷雨的機率，大氣不穩定，應持續注意劇烈天氣的發生。

▼天氣風險公司分析師吳聖宇提醒，梅雨重頭戲登場。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書提到，這波梅雨來到台灣三天，第一天（周一）為鋒前降雨，第二、三天（周二、周三）鋒面進入並且停留在台灣中南部上空，陸續造成中南部局部強降雨現象；接下來今到周六將是重頭戲的時間，周日情況仍有變數（希望是會緩和），「提醒大家未來2、3天內多加小心，避免前往山區、危險區域活動。」

賈新興20日在臉書列出今至周日的鋒面降雨關鍵熱區和時序，他強調，「沒有列出的地方不是都沒事，這裡標示出來的是重中之重」；根據目前每12小時預測累積降雨，綜合研判後整理成一張時序圖，將這波梅雨的熱區和重點時間標示出來。

賈新興分析，基本上這波中南部的山區是最主要的降雨熱區，關鍵的降雨從今晚8時左右開始，最顯著的降雨時間用紅點表示，從周五上午8時至周六晚間8時是雨量快速累積的期間。

賈新興指出，這裡只列出降雨的熱區，沒有列出的地方同樣要留意梅雨鋒面的影響，梅雨鋒面上的中小尺度的系統是最難掌握的，請大家要隨時更新最新的預報圖資；這波降雨期間除了留意豪大雨之外，伴隨的雷擊和瞬間的強風都要特別注意，不要到山區、河邊，安全第一。

▼賈新興製作今至周日的梅雨鋒面降雨熱區、時程。（圖／翻攝賈新興臉書）

各地降雨時序和熱區：

►今上午8時～晚間8時

中／竹苗／桃

►今晚間8時～周五上午8時

中／嘉／高屏



不確定的是桃竹苗／北北基

主要是台灣北方外海對流的位置

如果往北部陸地靠近來

則桃竹苗／北北基也要留意



►周五上午8時～晚間8時

中／投／雲嘉南／高屏／花東

►周五晚間8時～周六上午8時

中／投／雲嘉南／高屏／花東

桃竹苗／北北基

►周六上午8時～晚間8時

嘉南／高屏／花東

►周六晚間8時～周日下午5時

屏／東