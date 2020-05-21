快訊／入夜風雨增強！雨彈「最強時刻」要來了　20縣市持續大雨、豪雨特報

▲台灣各地入夜後雨勢逐漸增強，明天（22日）是這波降雨最強的一天。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

受到滯留鋒面以及西南風影響，台灣各地入夜後雨勢逐漸增強，中央氣象局21日表示，明天（22日）西南風將會增強為西南氣流，22日將是這一波降雨「最大、最強」的時間，全台灣均會出現大雨、豪雨情況，預計周六（23日）雨勢開始減緩，周日（24日）才會有比較明顯的緩和。

中央氣象局21日晚間8時30分表示，台灣各地雨勢21日入夜後有越來越強的情況，22日將是降雨「最大、最強」的時間，屆時會有陣雨或雷雨、易有局部大雨或豪雨，並有短時強降雨發生機率，台中以南山區降雨最為強烈，高屏山區最有機會達到500毫米雨量，其他地區也可能出現大雨、豪雨等級的降雨。

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▲氣象局表示，今晚起到明天全台都會有大雨或豪雨發生。（圖／記者宋良義攝）

氣象局指出，由於這一波的滯留鋒面移動緩慢，周五（22日）會持續籠罩在台灣上空，直到周六（23日）稍微南移後，北部的雨勢有機會緩和，中南部雨勢則會持續，周日（24日）鋒面再度往南移，儘管各地天氣仍不穩定，但降雨會有比較明顯的緩和。

截至21日晚間9時，氣象局持續針對全國20個縣市持續發布大雨、豪雨特報，大雨特報地區包含桃園市、新竹市、新竹縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、澎湖縣、連江縣；豪雨特報地區包含北北基、苗栗、台中、南投、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、台東等。