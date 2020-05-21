快訊／雨區擴大！高屏台東升級「豪雨特報」　全台13縣市警戒

▲鋒面雨彈擴大襲，高雄、台南及台東升級豪雨特報。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今（21）日高雄市、屏東縣、台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、南投、嘉義、台南、宜蘭、台東、澎湖地區及中部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方及落石。

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▲氣象局持續發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

豪雨特報區域：高雄市、屏東縣、台東縣

大雨特報區域：基隆市、新北市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、澎湖縣

▲滯留鋒面影響，再加上西南風增強，下午起至周五整天各地雨勢越來越大，中南部可能有豪雨等級以上降雨發生。（圖／中央氣象局）

受到21日至23日滯留鋒面及西南氣流影響，氣象局於今日14時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並於15時30分舉行記者說明會。今天下午到周五，中部、南部可能會有豪雨甚至豪雨等級以上降雨，其他地方也會有局部大雨、豪雨等級的降雨。

氣象局表示，過去在西南氣流影響時候，或者颱風過後仍有持續大量降雨時，都會啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，比照颱風警報模式，提供3小時定量降水預報及縣市雨量預報資訊，提醒民眾防災，每天10:30、15:30、20:30會舉辦三場記者說明會。

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