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防疫期間愛不設防　善耕線上音樂會童聲應援所有人

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▲▼用聲音應援防疫英雄。（圖／善耕365公益媒合平台）   

    新冠肺炎(COVID-19)疫情已持續近半年的時間，台灣的防疫應對是有目共睹的，加上有民眾個人、社福單位、學校組織…的努力配合下，在防疫到疲憊的情況下，《善耕365公益媒合平台》音樂計劃的孩子們，即便在今年善耕365公益音樂節停辦的失落下，還是決定用歌聲替大家打氣，特別錄製了加油歌曲，希望透過音樂來撫慰至今每個人疲憊的心！從5月19日起，固定週二、週五晚上21:00在善耕365官方臉書及Youtube上片，共7支片，敬請期待！更歡迎各大音樂團體、個人一起跟我們線上響應這個活動：#用聲音應援防疫英雄#asongforourheroes#讓聲音零距離
備註：孩子們超級遵守防疫措施，平時都戴著口罩認真練習，因拍攝考量，才把口罩暫時摘下來的哦！
首播影片(臉書) /首播影片(Youtube)：【用聲音應援防疫英雄】山上的孩子用歌聲感謝醫護人員〈明天會更好〉by 大山腳合唱團

善耕365發揮媒合作用，將需要的物資確實到需要的社福單位上
因應防疫政策，全台口罩使用量大增，許多社福單位即便有所準備，也是供不應求，更有照養機構的社福單位反映，因服務對象無法自理，容易流口水，口罩一天一個根本不夠！《善耕365公益媒合平台》收到社福反映後，很快地媒合到民間企業願意捐贈大量口罩墊片。需要的物資確切到了需要的人手上，映證台灣人有顆善良與溫暖的心！

▲▼收到口罩墊片的社福單位正好好使用著。（圖／愛筵社會服務協會、衡山基金會、生命力生命勵樂活輔健會提供）

疫情逐漸穩定，大家外出透氣也能發揮志工力！
由於國內疫情趨於穩定，指揮中心也逐步放寬防疫措施，社福單位也逐漸開始舉辦活動，正好給了大家保留許久的體力有一個最合適的發揮空間，無論是陪東部偏鄉孩子直排輪環島陪伴孩子說故事與自閉症星兒一起體驗籃球暑期營隊志工陪伴身心障礙者手搖自行車樂活騎趣味抓周志工….等，趕緊上《善耕365公益媒合平台》報名多樣化的志工活動！讓萎靡許久的志工力，再次展現吧！也再次提醒民眾，發揮志工力的同時，仍需落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出活動時，應維持社交距離。

▲▼趣味抓周活動。（圖／高雄市岡山公共托嬰中心及育兒資源中心提供）

◆立即投入志工愛心行列，詳情請至《善耕365公益媒合平台》
◆善耕365粉絲團：https://www.facebook.com/harvest365
◆善耕365官方Youtube：https://www.youtube.com/user/Harvest365channel

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