防疫期間愛不設防　善耕線上音樂會童聲應援所有人

新冠肺炎(COVID-19)疫情已持續近半年的時間，台灣的防疫應對是有目共睹的，加上有民眾個人、社福單位、學校組織…的努力配合下，在防疫到疲憊的情況下，《善耕365公益媒合平台》音樂計劃的孩子們，即便在今年善耕365公益音樂節停辦的失落下，還是決定用歌聲替大家打氣，特別錄製了加油歌曲，希望透過音樂來撫慰至今每個人疲憊的心！從5月19日起，固定週二、週五晚上21:00在善耕365官方臉書及Youtube上片，共7支片，敬請期待！更歡迎各大音樂團體、個人一起跟我們線上響應這個活動：#用聲音應援防疫英雄#asongforourheroes#讓聲音零距離。

備註：孩子們超級遵守防疫措施，平時都戴著口罩認真練習，因拍攝考量，才把口罩暫時摘下來的哦！

首播影片(臉書) /首播影片(Youtube)：【用聲音應援防疫英雄】山上的孩子用歌聲感謝醫護人員〈明天會更好〉by 大山腳合唱團

善耕365發揮媒合作用，將需要的物資確實到需要的社福單位上

因應防疫政策，全台口罩使用量大增，許多社福單位即便有所準備，也是供不應求，更有照養機構的社福單位反映，因服務對象無法自理，容易流口水，口罩一天一個根本不夠！《善耕365公益媒合平台》收到社福反映後，很快地媒合到民間企業願意捐贈大量口罩墊片。需要的物資確切到了需要的人手上，映證台灣人有顆善良與溫暖的心！

疫情逐漸穩定，大家外出透氣也能發揮志工力！

由於國內疫情趨於穩定，指揮中心也逐步放寬防疫措施，社福單位也逐漸開始舉辦活動，正好給了大家保留許久的體力有一個最合適的發揮空間，無論是陪東部偏鄉孩子直排輪環島、陪伴孩子說故事、與自閉症星兒一起體驗籃球、暑期營隊志工、陪伴身心障礙者手搖自行車樂活騎、趣味抓周志工….等，趕緊上《善耕365公益媒合平台》報名多樣化的志工活動！讓萎靡許久的志工力，再次展現吧！也再次提醒民眾，發揮志工力的同時，仍需落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出活動時，應維持社交距離。

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