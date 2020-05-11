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善耕365／沒有媽媽的母親節…　「為什麼我還不能回家？」

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▲沒有媽媽的母親節，待在機構裡的他們。

文／善耕365
圖／蓮心園社會福利基金會 、柯惠媛 提供

你的母親節與家人團聚了嗎？在你歡度母親節時光的同時，有一群人他們已經超過一個月未能見到摯愛的家人，等待著能回家的那一天…

疫情下，超前禁足的他們

自疫情爆發後，世界各地的長照機構接連爆發集體感染，在3月底台灣也發生長照工作人員感染的情況，為了降低風險，自3月底開始台灣各縣市政府也針對長照、全日型的社福機構陸續發布禁探返的公告，一直到5月1日，政府才開放有限制探視之公告。

▲台北市政府3月底禁探返公文。

請繼續往下閱讀...

▲疫情指揮中心5月開放探視公告。（圖／疫情指揮中心）

沒有母親的母親節

憨兒: 「疫情是誰? 為什麼我還不能回家?」

「疫情是位老婆婆，他走得很慢，還在台灣散步…」—社工這樣安撫機構裡的憨兒。為全日型機構的蓮心園啟智中心收容99位孩子，主要多為心智障礙者，自3/23政府就公告院內禁止探視及返家，雖然現在政府已經開放探視，但大部分家長白天都有工作不便前來探視，有多名家長們在4月底就不斷觀望政府的進一步的消息，等待開放返家時能夠帶孩子回家小住幾天。有位憨兒天真的以為疫情是個人，每當他遇到社工，都會問「疫情他走了沒? 什麼時候可以回家?」。機構也為了緩解孩子們無法與家人相聚的心情，工作人員這段時間都會帶他們去附近空曠的風景區走走散心。

「為什麼你的爸爸有來看你…我的沒有..」若憨兒們看見其他有來探視的家長，卻遲遲不見自己的父母而感到失落...連帶情緒會受到影響。在母親節到來的時刻，蓮心園的社工安排孩子們製作母親節小卡片，幫忙寄給他們想要感謝的對象；有些認知能力高的孩子，知道母親節要來了，會主動要求打電話，社工也會幫忙先跟親人約好時間，讓他們可以講比較久的電話，也請他不要告訴其他孩子，怕影響到其他孩子的心情。去年的母親節，機構有舉辦親子旅行讓孩子跟家長一起外出踏青，今年因為疫情緊張，機構裡的工作人員也都積極用其他活動方式替代，想辦法努力安撫及紓緩孩子受影響的心情。

▲ 機構裡的孩子們製作著母親節卡片，寄給無法來探視的家人。（圖／蓮心園社會福利基金會 提供）

相隔大桌子探視，和媽媽距離好遠

台北柯小姐的媽媽長期居住在北部某間長照中心養護，疫情爆發前原本平日每天都會去探望媽媽，3月底政府公告後，就無法如常探望，媽媽獨自在機構裡會感到不適應及難過，久久會面一次也必須隔著桌子，做好防疫措施，減少接觸物品也需藉由工作人員傳遞，幾次會面結束時，媽媽都會掉眼淚，靠著工作人員及自己的安撫，跟她解釋現在情況，她慢慢的也比較理解，柯小姐說:「雖然會一直掛念著媽媽，但能理解機構及政府的措施，畢竟誰也不希望有任何一點感染風險讓長者不安全。」也反映出內心對媽媽的不捨。

▲禁訪期間媽媽在機構裡拿著自己上報的報紙，標題寫著「感受不到媽媽溫度」。（圖／柯小姐 提供）

所在的長照機構之前經常性舉辦活動，鼓勵家屬跟長者共同參加，在去年母親節，機構裡都有舉辦做卡片、折花可以跟媽媽一起互動的活動，但今年情況特殊，在公告還沒下來前，機構不敢隨意籌辦，直到5/1鬆綁開放探視，才萌生舉辦母親節活動的可能性。

開放探視後，又碰上母親節即將到來，大家都想探望許久未見的家人，而且畢竟機構人力有限，柯小姐也沒辦法像之前那麼容易預約到，但還是感到很慶幸，能夠與媽媽慶祝母親節。

▲帶著蛋糕及卡片前往機構探視慶祝母親節。(有確保探視之防疫措施，摘下口罩是為拍下媽媽美麗的臉)（圖／柯小姐 提供）

為團聚的那一天到來

每當政府針對機構防疫的公告發布，社工們就會全體動員火速通知每個個案的親屬，讓焦急的親屬能夠得知最新情況。在機構裡服務的社工、工作人員放假也不敢外出，深怕有個萬一，每個人都期盼正常的日子趕快到來。

在這段期間，「社交距離」、「隔離」、「防疫」等這些字詞大量出現在我們生活當中，雖然保持距離能抑制疫情，但不代表我們要停止與他人的互動，別忘了關心周遭家人及朋友們，比起機構裡的他們，我們能擁有的互動機會其實很多，也期盼疫情盡早結束，讓他們盡快恢復一如往常的團聚生活

原文取自善耕365公益媒合平台官方網站
 【沒有媽媽的母親節…「為什麼我還不能回家?」】

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