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善耕365／在家工作很爽？　防疫期間居家媽媽血汗加倍...

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文、圖／善耕365

「我把電腦擺在電視櫃上方，一手抱著哄寶寶，一手處理工作」- 居家工作者 小陳。原是休憩的客廳，已然成為身兼母親的居家工作者 雙份勞動的工作現場。

不必通勤、衣服隨便穿、沙發上工作、時間彈性….這些是你對居家工作者的想像嗎？隨著各國疫情飆升之下，已有許多企業實施居家工作，成了不少辦公室員工羨慕的對象。然而，這些居家工作者中，你可能不會羨慕的對象是身兼照顧小孩的居家工作者們。

▲網路流傳的居家工作者的媽媽梗圖，其實就是他們現在的真實寫照。

請繼續往下閱讀...

不只是「媽媽」: 居家工作與效率的激烈拔河！

「每20分鐘，就要換一件事情給小孩做」-小陳。
「小孩一直亂跑，每5-10分鐘就要check一次」-米媽。

小陳，育有一歲八個月大的女兒，從事知名電商平台的業務，平時的工作量並不輕鬆，由於原先的保母到過高風險區域，所以正處於隔離期間，小孩必須自己帶，公司也實施居家工作的小陳，必須同時照顧小孩及處理工作（這樣的勞動狀態在小陳剛生完小孩的時候也曾有過8個月的時間）。「居家工作又要同時要照顧小孩，剛開始真的很崩潰！工作事務其實都能應付，不過同時要照顧小孩的話就不一樣了。小孩畢竟不是寵物，不是放在一旁就好，遇到某些情況，必須付出心思、花時間去哄他、照顧他。」小陳從事的業務工作，仰賴溝通，時常需要使用電話及視訊會議，在居家工作的日常中，與客戶溝通時，會小孩的聲音會竄出，也會遇到難以掌控的情況，像是小孩哭鬧等，在這種時候，也只能先跟客戶説「不好意思，稍後晚點再回電給你」。孩子在家時小陳幾乎每20分鐘，就要換一件事情給他做，工作狀態會一直被打斷，小孩玩著玩著，偶而打翻東西什麼的 也需要整理、清潔

米媽，從事電子業的國外採購，育有1兒3歲大，也遇到與小陳相同的情況，平時工作是責任制，工作量也不少，疫情緣故，小孩的學校停課，所以必須需在家一邊工作一邊帶小孩。「在寫email的同時，每隔5-10分鐘就必須check孩子，因為小孩才3歲，正值集中力低、頑皮的時期，會一直亂跑，沒辦法做一件事太久。」原先筆者想要透過電話與米媽進行訪問，也因為小孩會一直吵鬧，只好改成以文字的形式進行。米媽無奈地寫到:「遇到不可被打斷的工作時，只好一直讓孩子看電視.....。」要兼顧帶孩子跟工作很困難，孩子會一直想要玩，不讓媽媽工作，自己必須要在長期被打斷的工作狀態裡。也由於工作採責任制，所以米媽也不會想要請假「因為有請跟沒請都要工作…」米媽說

▲小陳與米媽的一日行程。

孩子睡後繼續工作，晚上加班時間增多

「每天，我最期待爸爸回來接手的時候」-小陳。一手工作、一手處理小孩，是居家工作者兼媽媽的日常。小陳表示剛開始會很有壓力，心累的情況….，必須要妥善的時間管理及心理調適。小陳會把不能被打斷、重要的工作事項，安排在小孩午睡的時間，集中火力做完，但不免還是會有被打斷、無法如期完成的時候。這樣的情況會造成工作效率降低，工作時間被拉長。「每天，我最期待爸爸回來接手的時候，真的是會鬆一口氣」小陳說，等到傍晚爸爸回到家來接手小孩照顧事務後，小陳晚上會大概再多花 2小時左右，處理白天未完成的工作

米媽則說:「因為工作一直被打斷，效率減低，晚上也必須要多花1小時以上處理工作，每天還要寫工作日報….所以更花時間。」米媽哄完小孩睡覺後，通常是10:30之後，差不多在這時候再補做該完成的事，而且還有家務事要處理，同樣也面臨到工作延長的問題，在這樣的情況下，能做自己的時間減少很多，情緒也很容易因為小孩而變動。米媽：「雖然隨著時間流逝應該是能習慣，但不希望這種兼顧小孩的工作方式變成常態。

育兒議題，為居家工作常態化帶來挑戰

「你既然居家工作，那小孩你自己帶就好。」不難料想到在居家工作常態化之後，身兼父親、母親的居家工作者，可能面臨的處境。根據全球職場分析組織（Global Workplace Analytics）指出，自2005年來，在家工作的人數增加了140%(註1)。然而，從上述訪談的經驗可以得知家長們辛苦的居家經驗。其實光是全職帶小孩，工作量就已經很大，更何況是居家工作的家長同時身兼照顧小孩的狀態。如果相比，居家工作雖然可以增加跟孩子的相處時間，但大部分家長仍會選擇進公司上班，將小孩教給保母帶，這樣能同時應付小孩跟工作。

小陳在訪問的最後説:「同時居家工作及照顧小孩需要適應，也很多辛苦的地方，但看到目前有許多人無薪假或是失業，同時負擔小孩的生活開銷，相較之下我已經是很幸運的了。」疫情帶來了許多勞動問題，包括無薪假、裁員等，也讓居家工作成了未來的工作趨勢，居家工作者的育兒將會是一大考驗。在已是少子化的台灣，能不能給身兼父親、母親的居家工作者有更完善的環境呢？有待各方後續持續地追蹤。

原文取自善耕365公益媒合平台官方網站
【在家工作很爽？防疫期間居家媽媽血汗加倍...】

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註1:〈The Ultimate List of Remote Work Statistics – 2020 Edition〉

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