曾性虐12歲兒童！3名性侵犯遭英國驅逐出境　出獄卻住回犯罪小鎮

▲3個犯下兒童性侵案的罪犯，2年前被英國驅逐出境後，居然又回到當初犯罪的小鎮。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫123RF）

記者吳孟臻／綜合報導

英國境內兒童性犯罪集團案件頻傳，尤其在羅奇代爾（Rochdale）和羅瑟勒姆（Rotherham）更是犯罪者的集中地。一位受害女孩向《鏡報》爆料，有3位性侵罪犯已遭驅逐出境，卻在2年後又回到當初犯罪的小鎮，使得她根本不敢離開家門一步。

犯罪集團3人都是巴基斯坦籍，51歲的勞夫（Qari Abdul Rauf）被控人口販賣、性侵15歲少女，判刑6年；49歲的阿茲（Abdul Aziz）是集團首腦，被控人口販賣，策畫性侵未成年兒童，判刑9年；50歲的肯恩（Adil Khan），因策畫犯罪、販賣13歲懷孕少女，判刑8年。

三人在2012年被逮捕，英國內政部（Home Office）2015年表示，打算取消他們的英國國籍。三人表示取消國籍侵犯他們的人權，不過在2018年8月上訴失敗。法官當時宣告，他們對待受害女孩的方式慘無人道、好像她們不值得任何的尊重，因此駁回他們的上訴。

三人目前已服刑完畢。曾受害的女孩憤怒地表示，她在社交媒體上發現勞夫回到羅奇代爾，「勞夫和他的同黨曾在同個地方，尋找未成年女孩當作目標，知道他又回來住在附近，我每分每秒都在擔心受怕。」

女孩痛訴，「他們可以繼續留在英國，根本是對受害者的最大背叛。」

前英國首相德蕾莎梅伊（Theresa May）2016年時任內政大臣，擬制定新政策，將服刑期滿的移民性侵犯撤銷國籍、驅逐出境。對此，有人權團體表示，此舉等同是中世紀的「流放」，大肆批評梅伊。

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