王定宇曝美軍機今現蹤巴士海峽：呼號「happy day」頗有祝福涵義

▲美國海軍P-3C反潛機以高度6858公尺通過巴士海峽，往南海飛去。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文20日就職第二任期，共計有來自41國的92名政要錄製影片祝賀。對此，民進黨立委王定宇20日在臉書分享「二件跟台灣520相關的國際消息」，指美軍似乎以軍機呼號「happy day」祝賀。

王定宇指出，其一是美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）在推特（Twitter）發文替台灣發聲。王表示，歐塔加斯在推特上，截錄了國務院新聞稿內容，批評中國大陸打壓台灣的行徑，襯托出中國大陸與台灣之間有著極大的不同，並附上台灣的國旗與WHO標誌的合成照

王定宇提到，其二是上午10時許就職典禮進行期間，恰巧美國海軍P-3C反潛機，以高度6858公尺通過巴士海峽，往南海飛去，而呼號是「happy day」，頗有祝福的涵義。

此外，這次美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）首次公開發表聲明，及美民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）透過推特發文表達祝賀，皆成為此次總統就職典禮的亮點。

其他人也看了這些...



►蔡英文宣誓就職唱國歌 全程開口「吾黨所宗」也沒有漏掉

►「心中壓力多過喜悅！」蔡英文：我跟賴清德很榮幸接受託付

►蔡英文點名「防疫國家隊」 讚醫護藥師郵差超商店員運將都是英雄



更多熱門新聞...

►蔡英文：不會接受中國以「一國兩制」矮化台灣 重申8字堅定原則

►蔡英文啟動修憲：18歲公民權優先推動、國民法官一定要上路

►蔡英文「六大核心戰略產業」鎖定5G：行政院將成立數位發展部

► 振興一下我們的美麗