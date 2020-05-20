520英粉吃辣英粉歡慶總統就職　全力相挺潘新傳選主委

▲超過150位英粉聚集於台南市競選總部，代表蔡英文總統來幫潘新傳加油打氣，希望台南的黨員朋友全力支持潘新傳參選民進黨台南市黨部主委。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

520蔡英文總統、賴清德副總統就職典禮，超過150位英粉聚集於台南市競選總部，以英粉愛吃辣英粉的方式歡慶蔡英文總統、賴清德副總統就職，並代表蔡英文總統來幫潘新傳加油打氣，希望台南的黨員朋友全力支持潘新傳參選民進黨台南市黨部主委。

英粉的青年代表說明，總統競選期間他們都有來參加競選總部的活動，看到潘新傳的付出，也很感謝總部辦了很多大型成功的活動，讓他們有很多機會看到小英總統來台南，並且在台南衝出全國最高票，大家深受感動，這一次小英總統雖然人不在台南，但是全體英粉一定要代表蔡英文總統來幫潘新傳加油打氣，拜託台南的黨員朋友，一定要全力支持潘新傳，讓力挺蔡英文、力挺民進黨的這股力量，能繼續堅定地幫蔡英文守護台南。因此大家相約520的這天，重回這個總統大選大贏的寶地，祝福潘新傳也能從這裡出發，贏得勝利！

潘新傳感謝現場眾多英粉並表示，從1月多武漢肺炎肆虐以來，小英政府日夜不停的阻擋疫情擴散，守護人民的健康，因此我們今天來能在這一起和蔡英文總統、賴清德副總統慶祝就職典禮，身為「英粉」的我們，未來要與小英總統一起成為推動台灣向前的力量，支持小英總統能無懼中國的文攻武嚇，守護台灣的國家主權與民主自由，以及人民的健康與經濟。

潘新傳更感謝在場所有英粉在總統大選時期與他一起籌組超過600個的小英後援會，成功結合政治力與社會力，讓台南的得票再次全國第一。未來如果他當選主委後會更積極地讓黨部成為政治力與社會力的交流平台，同時定期舉辦黨員聯誼，增進黨員情誼與向心力，打造最團結的黨部，並且加強關懷與照顧資深老黨員，老黨員為民進黨奉獻一生，黨部更要成為民主老兵們最溫暖的家。

潘新傳的發言獲得在場所有英粉鼓掌歡呼，現場「潘新傳凍蒜！」、「挺小英、要新傳！」加油聲不絕於耳，潘新傳也再次懇請台南黨員同志，在5月24日的主委選舉能給他一個機會，讓他可以為民進黨做的更多，全力服務黨員，回報黨員期許。

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