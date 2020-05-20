高鐵「快閃專案」來了！北高車票＋住星級旅館「只要2250元」

▲和逸飯店・高雄中山館。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，流行疫情指揮中心力推「防疫新生活運動」，交通部也將分三階段推動國旅。高鐵公司表示，將自今（20）日至26日推出一週限定的高鐵假期「快閃專案」，若自台北站搭乘高鐵至高雄義大酒店，每人每晚只要3040元；入住高雄和逸飯店，每人只要2250元，比高鐵來回票更便宜，適用時間為6月1日至8月31日。

高鐵公司表示，旅客可於專案期間內，預購任一高鐵假期12條指定行程，並於6月1日至8月31日出發者，不但可享第二人半價，購買時若具有TGo會員身分，還可再獲贈高鐵票5折電子優惠券。

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▲台糖長榮酒店。（圖／高鐵提供）

高鐵公司表示，指定行程包括台北、台中、南投、嘉義、台南、高雄等地知名飯店，以平日兩人成行、台北出發且入住和逸飯店･高雄中山館為例，高鐵假期原價每人3050元，快閃專案價平均每人只要2250元，比來回高鐵票（2,980元）更便宜。

另外若是高鐵TGo會員，還可在搭乘後的次月底，獲贈1張2個月內有效、不限區間、不限車次的標準車廂對號座5折電子優惠券，兩人最高可再省1530元。

高鐵假期快閃專案指定行程的飯店包括台北凱撒大飯店、台北美福大飯店、台中大毅老爺行旅、日月潭碼頭休閒大飯店、耐斯王子大飯店、和逸飯店台南西門館、台糖長榮酒店、香格里拉台南遠東國際大飯店、和逸飯店高雄中山管、高雄寒軒國際大飯店、高雄國賓大飯店、高雄義大皇家酒店。專案均含車票、住宿、早餐，需兩人成行。

▲高鐵假期快閃專案。（圖／高鐵提供）