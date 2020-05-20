看好中國新基建　聯想楊元慶：疫情不會「逆轉經濟全球化」

▲聯想集團CEO楊元慶有大陸全國人大身分，因此在兩會召開前，接受大陸官媒採訪闡述自身提議。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對新冠肺炎疫情爆發後的新經濟情勢，有大陸全國人大代表身分的聯想集團董事長楊元慶，於近日受訪指出，「疫情不會逆轉經濟全球化，更不會終結全球化進程」，反而會讓人們重新審視全球化、產業鍊及其治理框架，這將給中國企業帶來新的機遇和挑戰。

回顧過往楊元慶在大陸全國政協、人大的提案，內容多涵蓋社會民生、科技發展等領域。面對今年的特殊情勢，他共對本次兩會提交6項建議，包括建設新一代互聯網醫療健康平台、推動訊息產品消費、大力發展「5G+工業互聯網」 、推動新基建和智慧經濟建設、推動製造業高質量發展等。





▲楊元慶還在近日發布的公司內部信中，提醒同仁要積極應對疫情衝擊，力拼轉型。（圖／路透）

首先，對於肺炎影響經濟全球化的議題，楊元慶認為，雖有觀點認為中國大陸在全球產業鏈中的地位被弱化，但由於中國製造韌性強，可在疫情後迅速復工、配套完整，導致世界上沒有一個國家可以替代「中國製造」在全球產業鏈、供應鏈中的核心地位 ，因此所謂的「去中國化」其實不太可能發生。

他說， 未來會出現少數產業鏈或者部分產業環節的外遷，也有些外資業者選擇回歸本國，但不可能是產業鏈、供應鏈的整體遷移。因為這「不符合經濟發展的比較優勢和規模經濟原則。」

楊元慶補充，中國有很大的內需市場，支持供應鏈留在中國，包括星巴克3月中旬，宣佈在中國建設一座咖啡創新產業園。

展望未來發展，楊元慶表示，疫情除可能推動國際產業鏈、供應鏈結構進一步重組，也會有助於數位經濟、智能化的發展；與此同時，他認為中國推動新型基礎建設，如5G、大數據、AI、物聯網等的發展下，長期來看，將為中國產業發展注入強大的「數字動力」，實現產業結構升級和增長方式的轉變，促進中國經濟高質量發展，增強中國經濟的國際競爭力。

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