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臉書傳計畫7月6日起回到辦公室上班　使用率限制在25%

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▲▼FB,Facebook,臉書。（圖／路透社）

▲臉書將自7月6日起，讓員工回到辦公室上班。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

各大科技公司近日已陸續宣布放寬工作場所的限制條件並逐步復工，日前臉書（Facebook）宣布，將逐步開放辦公室，而部分員工則可持續在家上班至年底。稍早外媒進一步透露臉書復工細節，稱該公司將自7月起讓員工回到辦公室，將辦公室使用率限制在25%，並實施多班輪班制。

《彭博》引述知情人士報導，臉書已向全球員工概述其返回辦公室的相關計畫，使員工能在疫情期間復工時對該公司的防疫措施有所了解。知情人士透露，臉書將自7月6日起恢復至辦公室上班，屆時將實施多班別輪班制，並將辦公室的使用率限制在25%，同時也要求員工進行體溫檢測。

知情人士表示，臉書將限制會議室的人數，員工餐部分將以即時餐飲替代過去的自助餐形式，而辦公室內的健身房則將暫時維持關閉，復工初期也將拒絕外部訪客進入。

除此之外，臉書也要求員工在無法保持社交距離時須配戴口罩，而部分場地工作期間則須全程配戴口罩。知情人士指出，臉書並不打算對員工進行新冠病毒檢測，不過若未來測試變得更容易，則不排除這樣做。臉書也正試圖在其員工的接駁巴士上保持安全社交距離，許多舊金山灣區員工皆是利用該巴士上下班。

新冠肺炎疫情於3月初開始蔓延全球，而臉書所在的美國西岸地區的主要科技公司如Google母公司Alphabet及微軟等，是較早開始關閉辦公室，並派遣員工回國的公司。

臉書於本月初宣布，能夠遠程辦公的員工將可在今年底前持續在家上班，但也不是所有員工皆可遠程辦公，據知情人士說法，從事硬體等無法在家中完成工作的員工將須返回辦公室，不過臉書也要求這些員工須遵守當地政府執行的新政策。

至於其他科技公司，推特日前已宣布讓員工可選擇「永遠」在家辦公，而亞馬遜此前曾透露將於10月重返辦公室，蘋果本月中旬則已通知員工，將在本月下旬及6月初開始分階段將更多的員工回到辦公室。

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