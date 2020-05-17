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行竊被撞見！「無業單身男」狠殺10歲女童…棄屍田中

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▲ 蔣男殺害10歲女童，被警方逮捕 。（圖／翻攝自「廣州熱點事兒」微博）

實習記者羅明輝／綜合報導

廣西桂林10歲女童純純（化名）10日上午外出後，便遲遲沒有回家，沒想到13日她被人發現時，竟已陳屍在田野中，消息一出震驚全村。經警方循線調查，最後逮捕一名蔣姓男子，蔣男供稱，自己在闖入民宅行竊時，因為剛好被純純撞見，才會決定殺人滅口。

綜合陸媒報導，這起事件發生在桂林市全州縣，10日上午由於村中老年人去世，因此包括純純的父母在內，幾乎所有村民都去幫忙處理後事。不過等到純純的父母回家時，卻發現女兒並不在家。附近鄰居告訴他們，曾經在11點左右看見純純和另外2個小孩在一起玩得很開心，但孩子們提到，純純早就已經回家了。就這樣到了晚上，純純仍然遲遲未歸，她的父母急忙報警求助，並在網路發佈尋人啟事。


▲ 純純失蹤後，父母在網路發文尋人。（圖／翻攝自「廣州熱點事兒」微博）

員警在村子展開一系列搜索行動，13日上午在村外的農田發現了一具女孩的屍體，與父母確認後，判斷屍體就是失蹤多日的純純。經過進一步調查，警方透露，純純是死於他殺，而村內一名單身失業、有竊盜前科的蔣姓男子具有很大的嫌疑，目前已經將他拘捕。

蔣男向警方表示，自己因為缺錢，當天趁機潛入村中民宅行竊，沒想到卻撞見剛好回到家的純純，害怕自己的罪行被揭露，才會決定將她滅口，再把屍體遺棄在村外靠近山區、較為偏僻的田地裡，

純純的父親得知兇手落網後，憤慨的提到：「我女兒性格內向，不喜歡和人說話，但是她很懂事，又很乖巧。我從沒想過她會遇上這種事，只希望司法單位可以嚴懲兇手，給純純一個正義。」

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