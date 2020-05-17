狂咳反覆感染以為腫瘤！醫：這東西一看就在肺裡很久了　他才想起7年前

▲老杜看著7年前吞下的排骨。（圖／翻攝《上游新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸重慶一名男子到醫院檢查，發現肺部有一塊小小的陰影，原本以為是腫瘤，沒想到竟是7年吃下肚的一塊排骨。醫師提醒，很多人在將異物誤吸入氣管後，總認為只要當時不難受就是沒有危險了，這其實是錯誤的。

《上游新聞》報導，53歲的老杜是四川廣安人，最近幾年咳嗽成了老毛病，一到冬天就容易肺部感染，每年都要反覆折騰好幾次；他一直以為是自己常年在工地幹活留下的病根，「環境裡沙塵多，容易咳嗽。」

去年下半年，老杜正在工地幹活，突然腰疼得直不起來，呼吸中熟悉的急促感襲來，他知道自己可能老毛病又犯了；但這一次輸液、吃藥卻都沒有讓病情好轉，腰部的疼痛讓他連站立都困難了，只能回到廣安的老家看病。

當地醫院檢查後發現，老杜的肺部有一塊小小的陰影，「不會是腫瘤吧，肺裡有腫瘤不好治啊。」他住進醫院的腫瘤科，但他怎麼也不相信自己會得癌症。

▼老杜7年前在工地上一次吃午飯，把一塊排骨嗆到氣管裡，沒想到竟成了他咳嗽多年的元凶。（圖／翻攝《上游新聞》）

4月底，老杜來到重慶主城看病，進入重醫附二院江南院區檢查。醫生們看到了肺部的陰影，最開始也初步判斷可能是腫瘤，但也覺得這個陰影的狀態和腫瘤不太像。老杜隨後在該院的呼吸與危重症醫學科，進行纖維支氣管鏡檢查。

醫生們發現老杜肺部的陰影處，是一個已經看不清到底是什麼的異物，被肉芽包裹，已深深陷入到肺葉裡。醫師詢問，「這東西一看就在肺裡很久了。你以前有沒有被什麼東西嗆過，然後吸到氣管裡去了？」

醫生的問話讓老杜沉思了很久，他反覆思考後才想起，7年前在工地上一次吃午飯，因為趕著上工吃得太急，他把一塊排骨嗆到了氣管裡，「當時卡著下不去，咳了好久才咳下去。」因當時除了氣管有些痛，沒有其他不適，他以為排骨被吞了下去，也就沒有在意。

現在回想起來，老杜才發現，自己就是從那次以後，肺部才開始反復發炎的，「沒想到它居然藏到了肺裡。」對於他來說，勢必需要一場合適的手術來解除身體的苦痛。

▼醫師說，「這東西一看就在肺裡很久了。」（達志／示意圖）

5月12日，老杜被全身麻醉後，一根長約80公分的纖維支氣管鏡，通過人工導管逐漸深入到肺裡。該院呼吸與危重症醫學科副主任李長毅憑藉經驗，一點一點地將其肺內的異物和局部支氣管分離，同時清理局部的肉芽組織，一個半小時後，已經碎了的排骨終於全部有驚無險地取了出來。術後第三天，經過氣管鏡複查，他的局部氣管壁通暢，已經在慢慢恢開始恢復。

「很多人覺得肺裡有異物不可思議，實際上，在呼吸內科，這種情況並不少見。」李長毅說，每年都會遇到幾例肺部異物的患者，都是不小心吸入的，「在患者的肺內取出過小龍蝦的殘骸，取出過釘子、花生米、辣椒尖、棉籤，還去出過三顆連排的假牙等異物。」

李長毅提醒，很多人在將異物誤吸入氣管後，總認為只要當時不難受就是沒有危險了，這其實是錯誤的；異物不取出，隨著時間推移，對人體的風險就越大。

李長毅說，第一是容易造成反覆肺部感染、肺組織的破壞，影響人的呼吸系統和功能；另外，肺部有異物很可能在影像檢查中與腫瘤混淆，造成誤診，耽誤治療，「一旦出現異物吸入氣管，猛烈咳嗽仍未咳出，一定要盡快就醫，取出異物。」