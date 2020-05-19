　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

15歲女肚子痛6小時！體內竟藏「20多公分惡性腫瘤」　家長還以為胖了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

少女肚痛6小時！體內竟藏「20多公分惡性腫瘤」　家長還以為胖了。（圖／翻攝《荔枝網》）

▲醫師說，腫瘤直徑達到了20公分，但是實際看大小不止20公分。（圖／翻攝《荔枝網》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸江蘇省淮安市15歲少女小萱（化名）因持續6個小時的腹脹和腹痛，被家人帶到醫院就診。她的父母本以為只是胃腸不適，沒想到一檢查，女兒腹中竟然長了一個直徑達20多公分的惡性腫瘤。醫師提醒，現在卵巢腫瘤患者有低齡化趨勢，超音波是檢查卵巢腫瘤最簡單、最有效的辦法。

《荔枝網》報導，經過詢問病史，淮安市婦幼保健院婦科副主任醫師楊洪波初步判斷，小萱腹中有一個巨大腫瘤，腫瘤的性質還需要進一步檢查確定。他說，「這個孩子來的時候腹部明顯隆起，按上去是偏硬的，家長以為是孩子發胖引起的，所以也沒有引起重視。」

小萱的最終病理報告日前出爐，確診她患上的是低度惡性卵巢腫瘤，這樣的結果不僅家長難以接受，也讓醫生陷入兩難。楊洪波說，主要是在手術方案的選擇上，如果說一個不需要保留生育功能的患者，他們通常是按照卵巢癌的手術範圍做的；但該患者腫瘤是交界性、低度惡性的，且年紀才15歲，肯定是要保留生育功能。

▼小萱的手術十分順利。（圖／翻攝《荔枝網》）

少女肚痛6小時！體內竟藏「20多公分惡性腫瘤」　家長還以為胖了。（圖／翻攝《荔枝網》）

楊洪波指出，保留生育功能就意味著只能進行局部切除，那能不能做到徹底清除病變組織呢？為此，手術團隊對小萱進行了全面會診，經與患者家長溝通後，最終決定切除病變附件及部分其它組織。

「我們手術的要求就是保留生育功能，另外就是要防止腫瘤的播散，將腫瘤完整切除，從片子看這個腫瘤直徑達到了20公分，但是實際看大小不止20公分。」楊洪波說，手術非常順利，術中也沒有發現有轉移的情況，目前小萱恢復良好。

楊洪波介紹，現在卵巢腫瘤患者有低齡化趨勢，他的病人中已經出現多例十幾歲的女孩，卵巢腫瘤會出現在各年齡段的女性身上；卵巢深藏於女性盆腔深處，早期發生病變時不容易被覺察，但透過超音波檢查是可以發現的。他提醒，超音波是檢查卵巢腫瘤最簡單、最有效的辦法。

▼楊洪波提醒，現在卵巢腫瘤患者有低齡化趨勢。（示意圖／記者嚴云岑攝）

▲胃痛。（圖／記者嚴云岑攝）

ET快訊
極限運動女神「死亡現場照」曝光！　散落困在草叢堆
快訊／振興券上路時間確定！　行政院：7月暑假全面啟動
台灣6大毒蛇「龜殼花」現跡陽明山？　網一看驚：上億元飛了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

前女友報復怒寄「1噸洋蔥」逼他哭　機智哥「轉賣賺4千」半滴淚沒流

清晨釣魚「撈到無頭女屍」　兇手消失18年再現身...坦白分屍細節

極限運動女神「死亡現場照」曝光！家境富裕「不願當公主」…早簽了器官捐獻

陸兩會審《民法典》不談同婚！　人大：繼續維持一夫一妻制

吃完麵掏不出錢！他洗一下午碗報答...老闆娘貼「超暖心告示」讓網友哭了

影／極限運動女神「直線掉落2000米」影片曝光！　夥伴回頭「只剩螞蟻白點」

「極限運動女神」生前美照曝！18歲玩Snow Board、19歲學潛水..滑翔墜崖慘死

北京「33人集體發燒」　官方急公布「中央空調」害呼吸道感染

上海地鐵啟動5G網路搭建　拚年底前297個車站「全覆蓋」

15歲女肚子痛6小時！體內竟藏「20多公分惡性腫瘤」　家長還以為胖了

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

被蚊子叮...他看準翹後腳時機活捉　達人曝成功率90%：這時最沒戒心

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

「百元哥」車站到處找人借錢！　下秒路旁開心數鈔票...網：曾遇過

前女友報復怒寄「1噸洋蔥」逼他哭　機智哥「轉賣賺4千」半滴淚沒流

清晨釣魚「撈到無頭女屍」　兇手消失18年再現身...坦白分屍細節

極限運動女神「死亡現場照」曝光！家境富裕「不願當公主」…早簽了器官捐獻

陸兩會審《民法典》不談同婚！　人大：繼續維持一夫一妻制

吃完麵掏不出錢！他洗一下午碗報答...老闆娘貼「超暖心告示」讓網友哭了

影／極限運動女神「直線掉落2000米」影片曝光！　夥伴回頭「只剩螞蟻白點」

「極限運動女神」生前美照曝！18歲玩Snow Board、19歲學潛水..滑翔墜崖慘死

北京「33人集體發燒」　官方急公布「中央空調」害呼吸道感染

上海地鐵啟動5G網路搭建　拚年底前297個車站「全覆蓋」

15歲女肚子痛6小時！體內竟藏「20多公分惡性腫瘤」　家長還以為胖了

國防部秀「AIM-120飛彈」賀連12天0確診　網笑：幻象2000可以準備了

垃圾不丟溪河川更清淨　台南環保局加強河川垃圾清除維護

網路互嗆變私刑拷問　少年慘遭3屁孩痛毆頻求饒：我沒有講你啊

快訊／LG化學再傳工安意外！催化劑工廠爆炸引火釀1死2傷

誤食老鼠藥被救回！　屏東黑鳶「狂飛1600公里」到山東

蔡英文520就職　6都首長、各黨主席、卸任元首是否出席一次看

郵局更方便！郵件、掛號改收件地址　5/20起可以線上辦了

疫情延燒公益彩銷售受衝擊　鄭文燦帶頭買5張：若中頭彩將捐一半

一粒卡臣出自他手！蘇貞昌欽點丁怡銘政院發言人：你準備好了

凱薩飯店首度進駐東台灣　允諾照顧具運動潛力且家庭困苦人才

22歲女星《AV帝王》桌下挑逗男同學　大露腋毛裸身激戰山田孝之！！

大陸熱門新聞

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

老公撞破校花嬌妻「夜夜戰上司」！身分曝光超驚人

降落傘未開釀禍　北京女大生18至22歲生活曝光！

拳手一拳KO　太極大師30秒倒3次

女神級大學生墜落慘死　主辦單位失聯

快訊／習近平WHA上致詞：中國疫情公開、透明

賣腎換iPhone！17歲高帥男9年慘況曝光

最後冒險身影曝光！極限運動女神曾說「不後悔」

太極掌門被3次KO休克！醒來成「麵包超人」

極限運動女神「直線掉落2000米」影片曝光！

貪財爸逼嫁人換聘金！　15歲少女崩潰跳河爆「16歲姊黑暗人生」

「極限運動女神」生前美照曝！

更多熱門

相關新聞

狂咳反覆感染以為腫瘤！醫：這東西很久了　他想起7年前

狂咳反覆感染以為腫瘤！醫：這東西很久了　他想起7年前

大陸重慶一名男子到醫院檢查，發現肺部有一塊小小的陰影，原本以為是腫瘤，沒想到竟是7年吃下肚的一塊排骨。醫師提醒，很多人在將異物誤吸入氣管後，總認為只要當時不難受就是沒有危險了，這其實是錯誤的。

婦科名醫劉偉民未盡告知義務　判賠80萬

婦科名醫劉偉民未盡告知義務　判賠80萬

手遊惹禍！11歲少年帶著妹妹手牽手4F跳下

手遊惹禍！11歲少年帶著妹妹手牽手4F跳下

她與前男友吵架後報案！　警聽了「感覺不對勁」逮10人

她與前男友吵架後報案！　警聽了「感覺不對勁」逮10人

4個月沒回家！浴室驚見土色圓柱物不洗澡了　網驚：吉兆

4個月沒回家！浴室驚見土色圓柱物不洗澡了　網驚：吉兆

關鍵字：

腫瘤大陸要聞卵巢

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

《暮光之城》男星30歲亡　陳屍公寓

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

雞排妹「床戰人數＞50人」！現任砲友身份曝「是外國人」

混血女友問黑男：是不是熱戀期過了

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

韓國瑜認高雄迪士尼有困難：我願收回

老公撞破校花嬌妻「夜夜戰上司」！身分曝光超驚人

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面