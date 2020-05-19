15歲女肚子痛6小時！體內竟藏「20多公分惡性腫瘤」　家長還以為胖了

▲醫師說，腫瘤直徑達到了20公分，但是實際看大小不止20公分。（圖／翻攝《荔枝網》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸江蘇省淮安市15歲少女小萱（化名）因持續6個小時的腹脹和腹痛，被家人帶到醫院就診。她的父母本以為只是胃腸不適，沒想到一檢查，女兒腹中竟然長了一個直徑達20多公分的惡性腫瘤。醫師提醒，現在卵巢腫瘤患者有低齡化趨勢，超音波是檢查卵巢腫瘤最簡單、最有效的辦法。

《荔枝網》報導，經過詢問病史，淮安市婦幼保健院婦科副主任醫師楊洪波初步判斷，小萱腹中有一個巨大腫瘤，腫瘤的性質還需要進一步檢查確定。他說，「這個孩子來的時候腹部明顯隆起，按上去是偏硬的，家長以為是孩子發胖引起的，所以也沒有引起重視。」

小萱的最終病理報告日前出爐，確診她患上的是低度惡性卵巢腫瘤，這樣的結果不僅家長難以接受，也讓醫生陷入兩難。楊洪波說，主要是在手術方案的選擇上，如果說一個不需要保留生育功能的患者，他們通常是按照卵巢癌的手術範圍做的；但該患者腫瘤是交界性、低度惡性的，且年紀才15歲，肯定是要保留生育功能。

▼小萱的手術十分順利。（圖／翻攝《荔枝網》）

楊洪波指出，保留生育功能就意味著只能進行局部切除，那能不能做到徹底清除病變組織呢？為此，手術團隊對小萱進行了全面會診，經與患者家長溝通後，最終決定切除病變附件及部分其它組織。

「我們手術的要求就是保留生育功能，另外就是要防止腫瘤的播散，將腫瘤完整切除，從片子看這個腫瘤直徑達到了20公分，但是實際看大小不止20公分。」楊洪波說，手術非常順利，術中也沒有發現有轉移的情況，目前小萱恢復良好。

楊洪波介紹，現在卵巢腫瘤患者有低齡化趨勢，他的病人中已經出現多例十幾歲的女孩，卵巢腫瘤會出現在各年齡段的女性身上；卵巢深藏於女性盆腔深處，早期發生病變時不容易被覺察，但透過超音波檢查是可以發現的。他提醒，超音波是檢查卵巢腫瘤最簡單、最有效的辦法。

▼楊洪波提醒，現在卵巢腫瘤患者有低齡化趨勢。（示意圖／記者嚴云岑攝）