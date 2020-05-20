憂心疫情夜夜難眠　中醫師教作「免疫茶」正氣充足不罹病

▲民眾憂心疫情夜難眠，中醫師提安心妙方 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠疫情持續多月，不少民眾感到憂心足不出戶、也睡不好。大林慈濟醫院中醫部楊紓怡醫師建議，民眾不妨用安心茶協助安神定志，緩解抗疫期間，因身心靈不平衡所引發的疾病。

楊紓怡說，《黃帝內經》描述中醫養生法則時曾言：「正氣存內，邪不可干」，中醫所謂的「正氣」相當於現代醫學的免疫力，而「邪氣」相當於外在的各種致病因素，只要人體正氣充足，邪氣就不容易侵襲，不容易生病，所以正氣強弱影響罹病機率。

中醫對新冠疫情在防治上有三個切入角度。第一步是提升正氣來顧護且強壯免疫系統，讓邪毒不會入侵。楊紓怡提供民眾可在家自備提升正氣的「免疫茶」，可選擇黨參、黃耆、炙甘草等。如果是熱性體質的民眾則不適合喝太多，需要根據體質做調養。

第二步針對病毒感染特性從口鼻直接到肺，導致肺浸潤。中醫覺得這樣的疾病屬性仍以濕邪為主。楊紓怡指出，以具有健脾芳香化濕的「防疫茶」做為抗疫小物，利用藿香、紫蘇葉、防風、金銀花、黃耆等藥材製成「防疫茶」，能去濕健脾胃，或用滷包的袋子做成防疫包，隨身攜帶。另外，也可以選擇有驅蟲辟毒功效的艾葉，在住家環境增加艾草的薰香或將鮮艾葉煮水製成艾草水來泡腳，也有安定心神，理氣血，溫經通絡的效果。

楊紓怡表示，身體免疫系統的平衡很重要，過與不及都可能引發嚴重的後果，許多人在疫情中焦慮失眠，飲食沒有節制而攝取過多油炸食物或甜食，都容易造成免疫系統的負荷因而失調，進而導致相關疾病出現。

因此防疫第三步是如何睡得好，減少情緒上的緊繃與焦慮。中藥預防重於治療，利用遠志、紅棗、百合、茯神、香附的「安心茶」來幫助安神抗慮， 也可藉由四神湯的食補來健脾利濕，增加免疫力。

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