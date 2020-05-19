國民黨質疑NCC委員要「夠綠」拒行同意權　政院：用謠傳臆測沒必要

記者蔣婕妤／台北報導

總統府日前遭駭客攻擊，內部文件遭到「變造」後外流。國民黨立委以這份偽文件名單質疑，NCC委員是不是要「夠綠」才能擔任，擬拒絕行使同意權。對此，行政院秘書長李孟諺強調，相關文件經過變造，用謠傳的假訊息來臆測沒有必要。





▲行政院秘書長李孟諺出席行政院內閣人事記者會。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨團發動程序發言反對增列NCC人事同意權，黨團總召林為洲表示，總統府流出電郵，其中提及NCC要找親綠學者，任務是處理中天。他批評，如果照流出的電郵所說，這些委員接下來就是要當「東廠打手」，這些親綠學者就是要處理敵對媒體，「明知道要當東廠的打手，我們還要行使同意權？我做不到。」

對此，李孟諺19日受訪時回應，國民黨的疑慮是根據前一陣子外界流傳的文件，「總統府一再澄清，這些文件是被變造、被偽造，這樣等於是一個假訊息跟謠傳，用謠傳訊息的相關臆測是不必要的。

李孟諺強調，提名委員會考量衡平性，提名委員都是無黨籍，會秉持獨立機關獨立委員精神，為國內媒體樹立獨立自由運作的典範。

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