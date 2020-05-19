民進黨議員質問高市府官員…罷韓投票會堅守行政中立？　結果…沒人舉手

▲林智鴻問罷韓投票前堅守行政中立卻沒人舉手 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議會19日舉行第三屆第三次定期大會市長施政報告及議員質詢，雖然韓國瑜在18日的施政報告時，突然為了去年請假參選總統而對市民道歉，但不過民進黨團不領情，仍以強烈砲火猛攻，民進黨議員林智鴻詢問在場局處首長是否會在罷韓投票前堅守行政中立，未料，在場沒有人舉手。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

高雄市長韓國瑜18、19日至議會報告施政暨新冠肺炎相關政策與質詢，這也是他於6月6日罷免投票前唯二天到議會備詢的議程，因此韓國瑜將全力將焦點放在市政成績上，會期第二天是議員質詢，各個磨刀霍霍。

民進黨高雄市議員林智鴻指出有韓粉說要在投票所外「全程監票全程錄影」；有公司主管則交代下屬，投罷韓票者永不錄用；甚至還有企業老闆揚言，一但發現員工投罷免票就要開除重懲，林智鴻在場逐一要求權責局處當場承諾處理。

▲高雄市議員林智鴻 。（圖／記者洪正達攝）

民進黨市議員林智鴻更點名財政局長李樑堅未好好思考如何解決高市負債問題，還有時間寫反罷韓策略分析，違法行政中立，新聞局長鄭照新在臉書發言也不中立，市府變成韓粉辦公室嗎，他當場詢問所有局處首長是否會在罷韓投票前堅守行政中立，不過，在場沒有人舉手。主席陸淑美出來緩頰，強調行政人員一生都要堅守行政中立，不是6月6日以前而已。

林智鴻再追問韓國瑜，能否帶領團對宣示行政中立，韓國瑜答詢，市府團隊一心一意為市民打拚、一定依法行政。

時間對我們來說完全沒用！

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