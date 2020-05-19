暫緩NCC遭拒國民黨退朝野協商　民眾黨：莫為情緒錯失監督良機

記者陳家祥／台北報導

在立法院程序委員會19日招開朝野協商討論NCC人事同意權案，國民黨主張在總統府遭駭客入侵案說明清楚前，先暫緩處理人事同意權案，但民進黨團堅持議程照常，國民黨團憤而退席，並發聲明嗆即日起退出所有朝野協商。對此，民眾黨呼籲，人事同意案跟審查預算是不同層次，籲莫為情緒，錯失監督財政良機。

民眾黨團指出，人事同意案跟審查預算是不同層次的，近年來立院針對每年的營業、非營業基金預算都未依預算法進行審議，藍綠兩黨對此不思改革，一再耽擱，甚至曾以併決算方式處理，這是全體國人所不樂見。

民眾黨團表示，原定今天下午舉行的法案協商，因為國民黨黨團的缺席，只好改到20日下午3點，而原定於該時段舉行的「109年度中央政府總預算案--附屬單位預算」，則排在第二順位，這個會期只剩2次院會議可以審議附屬單位預算，而5月29排定的議程又是行政院長的備詢，即使立院再召開臨時會，也無法排審預算案。



不僅如此，109年度的國營事業與各項非營業基金預算，是從「上一屆國會」拖到現在還沒審完的案子，整個國家的財政運作就是這麼放任、無視財政紀律。難到全國最佛心的企業，就是立法院？民眾黨呼籲，國民黨團莫為情緒，錯失監督財政良機。

民眾黨指出，本應由上屆立委完成審查的預算案，延遲了4個多月，立法院卻沒完成去年的工作，主導議事的民進黨團也必須負起責任，妥善安排議程、盡速完成預算審查。

民眾黨表示，立委職權除了監督，我們不斷要求立院預算審查要正常化。如果為了單一議題爭議，放任國家總預算審查一直拖下去，實有負人民所託，非常不負責任。