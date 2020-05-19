17歲正妹提分手「慘遭男友斬首肢解」！尋獲僅剩頭顱…家屬崩潰

A 17 year old Swedish girl Wilma Andersson who went to collect her belongings after breaking up with her boyfriend was killed, beheaded and decapitated by her 23 year old Iraqi Muslim boyfriend who wrapped her head in aluminum foil and hid it in his house. pic.twitter.com/ViMdgMTflK — ije1 (@ije12002) May 19, 2020

實習記者陳妙津／綜合報導

瑞典17歲少女安德森（Wilma Andersson）去年與男友沙巴茲（Tishko Ahmed Shabaz）提分手後失蹤，警方則在兩周後在沙巴茲家中找到人體殘肢，經檢驗後證實為安德森的頭顱，但沙巴茲仍拒絕承認犯行，該案的審判將於26日展開。雖然事發已久，但安德森的其他殘肢尚未全部尋回，家屬也呼籲大眾能幫忙找尋。

據《鏡報》報導，去年底，安德森和伊拉克裔男友沙巴茲提出分手後，到男友家中收拾個人物品，沒想到隨後便在11月14日失蹤。警方於一周後以謀殺罪逮捕時年22歲的沙巴茲，並持續找尋安德森的下落，未料最終28日在沙巴茲家中，找到被鋁箔紙及膠帶包起的安德森斷頭，以及一把疑似兇刀，也在現場地板採集到安德森的血液。

▲警方在沙巴茲家中找到安德森的斷頭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



被控謀殺的沙巴茲嚴詞否認犯行，還告訴調查人員，「你忘了這是我愛過的女孩」。案發後，他曾告訴安德森父母，安德森已經離開公寓，但警方卻發現安德森的外套及包包仍掛在衣櫃內，啟人疑竇。而鄰居也表示，案發時間左右，曾聽到沙巴茲家中傳出尖叫聲。該案相關審判將於本月26日開始。

這是瑞典有史以來最大規模的搜查行動之一，共出動了5千名專家、警官及志願者，地毯式搜尋安德森的屍身，但除了頭部以外一無所獲。

安德森的媽媽安德森（Linda）得知消息後崩潰了，但仍悲傷地懇求大眾，持續幫助他們一家人找到女兒其他殘肢，「我想找到我們的女兒，我們正經歷完全不人道的事，請不要停止找尋安德森。麻煩大家在水中或其他地形出現可疑事物時，幫忙睜大眼睛留意看看。」