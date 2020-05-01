與中關係更緊張！瑞典要求歐盟「獨立調查」病毒起源…WHO也需究責

▲瑞典外交部長林德（Ann Linde）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

瑞典日前要求歐盟，必須在新冠肺炎疫情獲得控制之後，針對病毒起源、傳播途徑展開獨立調查，同時在疫情過後對世界衛生組織進行究責；外界預估，此舉可能會使瑞典跟中國的關係更加緊張。

瑞典衛生部長哈倫格倫（Lena Hallengren）日前在議會中表示，當新冠肺炎疫情獲得控制之後，必須展開跨國且獨立的調查，釐清病毒的起源和傳播途徑。哈倫格倫強調，包含世界衛生組織（WHO）在內等國際組織，也同樣必須進行調查，而瑞典也很樂意在歐盟的合作框架內，提出這個問題。

瑞典外交部長林德（Ann Linde）指出，關於WHO的調查必須在疫情結束之後進行，「WHO現在正在進行重要的工作，現階段不是究責的時候。」但林德也表示，這並不代表瑞典對WHO感到滿意。

近年中國與瑞典關係惡化，從4月開始，瑞典境內所有由中國當局資助的孔子學院等相關機構都已經關閉，成為歐洲第一個關閉境內所有孔子學院的國家。而中國官媒也多次抨擊瑞典對於新冠肺炎疫情的因應方式，會對其他國家構成威脅。

目前美國、澳洲、德國與瑞典的領導人皆要求中國政府，提供更多關於新冠病毒的訊息；但北京當局也堅決表示，這項任務應該留給科學家，而不是政治家。

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