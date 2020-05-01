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躲債男「桃園一路飛車到新竹」　衰翻車！下一秒眾煞圍起來狂毆

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▲躲債男「桃園一路飛車到新竹」　衰翻車！下一秒眾煞圍起來狂毆。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲監視器拍下林男與討債人狂奔的畫面。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

一名林姓男子在2月間，因債務問題遭人從桃園中壢一路追車到新竹關西，過程中，林男因車輛失控翻覆，只好下車快跑，沒想到跑不過討債者，竟遭對方一行人持槍壓制、當街毆打，經過連月來的調查，警方終於循線逮到犯案的多名嫌犯，並查獲1把鎮暴槍，相關人等將依聚眾鬥毆罪移送法辦。

林姓男子因為債務糾紛，在2月間被一群惡煞追車，一路從桃園中壢緊咬到新竹關西還不放過，途中林男因車輛翻覆，在下車快跑後遭到壓制、毆打。監視器畫面也拍下林男狂奔逃命的畫面，只見他使出洪荒之力拔腿快跑，後面還緊跟著幾名惡煞，沒多久他就被持槍壓制、在大馬路上被毆打成傷。經過2個月的追查，警方終於鎖定多名嫌犯並全部逮捕歸案，還查獲1把鎮暴槍，全案將依聚眾鬥毆罪移送法辦。

▲躲債男「桃園一路飛車到新竹」　衰翻車！下一秒眾煞圍起來狂毆。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲林男駕車從桃園一路狂飆到新竹，卻因撞上電線桿後翻車，被逮住。

新埔分局表示，自從刑法第149、150條修正通過後，為維護大眾生活環境安全，警方對於打擊街頭暴力不遺餘力，為維護轄內治安單純，絕不容有不肖份子破壞美好居住環境，對於街頭偶發之暴力行為，皆嚴懲不貸，亦請民眾若知曉有是類犯罪行為發生，一定要立刻撥打報案電話，本分局快打警力隨時待命、整裝出擊。

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