郵局更方便！郵件、掛號改收件地址　5/20起可以線上辦了

▲中華郵政自5月20日起開辦「郵件改投改寄」及「掛號函件改投遞」e化線上申辦便民措施。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

過去民眾有更改收受郵件地址的需求，必須要去郵局臨櫃辦理，但因應數位化服務時代來臨，中華郵政自5月20日起開辦「郵件改投改寄」及「掛號函件改投遞」e化線上申辦便民措施，方便民眾透過網路申請，並可隨時掌握案件處理進度。

中華郵政指出，民眾因搬家或遷移有收受郵件更改地址需要，雙薪家庭及租屋族等也有掛號函件收受需求，原已提供「郵件改投改寄」及「掛號函件改投遞上班（親友）地址」等便民服務，但需由民眾臨櫃填寫或郵寄申請書紙本申辦，經投遞單位查證後才生效。

請繼續往下閱讀...

▲民眾往後更改地址無需再臨櫃申辦，只要線上就可以申請。（圖／記者賴文萱攝）

為提供省時、貼心的便捷服務，中華郵政自109年5月20日起開辦「郵件改投改寄」及「掛號函件改投遞」e化線上申辦便民措施，民眾可直接在網路申請，並可隨時掌握案件處理進度。有需求民眾可至中華郵政全球資訊網之郵務網路服務系統（https://pns.post.gov.tw/）申辦。

另為符合民眾用郵需求，於108年11月1日將「郵件改投改寄」服務期間由原來2個月延長至6個月；「掛號函件改投遞上班（親友）地址」服務期間由未定期限更改為1年，而原已生效未定期限者，將自109年9月30日失效。

中華郵政表示，為便利民眾申請，開辦「郵件改投改寄」及「掛號函件改投遞」線上服務初期，仍會保留紙本與網路申請雙軌並行。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢