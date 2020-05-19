2年只刷過一次…他問「存摺一直沒刷」會怎樣？　網曝後果：很麻煩

▲可以選無摺開戶，就不會用到存摺。（圖／ETtoday資料照）



記者黃可昀／綜合報導

自網路銀行出現後，交易逐漸趨向電子化，存摺這種紙本越來越少拿出來，甚至很多人從開戶到現在沒刷過幾次存摺。一名網友表示，最近大掃除才翻到塵封已久的存摺，裡面只有一筆存款紀錄，之後就再也沒更新，「存摺一直沒去刷會怎樣嗎？」

原PO在PTT表示，現在銀行都會寄電子帳單，記帳也直接看電子版就好，方便又省時，比拿著存摺去銀行刷更快速，「存摺裡大概前年辦帳戶，第一筆存款有刷，之後都放在那邊沒去刷」，要是打掃時沒剛好翻到，他幾乎都忘了還有存摺這個東西的存在，但這2年來即使沒刷存摺，戶頭和提款卡仍可以正常使用，似乎沒有刷存摺的必要，於是讓他很好奇，到底什麼狀況下才會需要用到存摺？

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▲太久沒刷紀錄會整合成一筆，看不到明細。（圖／翻攝自PTT）



網友回應，現在幾乎都線上開戶，從一開始就沒存摺，自然而然就不用刷；如果以前辦帳戶有拿存摺，太久沒刷資料會彙整成一筆，最麻煩的就是看不到明細，每一筆交易全被濃縮成一項，要申辦貸款時還得請銀行另外調出明細來看，可能還要多花錢，「郵局以前太久沒刷好像不能領錢，不過現在都會自己整合一筆了吧」、「之前辦房貸的時候需要提供明細，被整合成一筆還要另外調資料，很麻煩」、「整合壞處是沒明細，要查還要去調」、「沒明細要請銀行查要另外付錢，時間太久就查不到資料了。」

之前有網友在PTT問過類似問題，「為何一定要存摺？」他本身在外商銀行上班，早已習慣不使用存摺，台銀、兆豐等等也都用網路銀行交易，後來去台銀舊鈔換新鈔時，櫃員卻說要提供存摺，「我本人已經臨櫃了也有帶身分證及健保卡，沒有存摺也不能辦理？」其他人指出，「有摺有有摺的服務，無摺存款有與其對應的服務」、「無摺去辦有摺的業務才奇怪吧」、「就是約定要存摺呀，想要無折請開數位存款」、「不要存摺就開無摺戶啊，但我對電磁記錄沒信心。」