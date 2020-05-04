「綠衣天使」配送酒精任務畫句點　林佳龍：謝謝郵差，有你真好

▲交通部長林佳龍。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者楊庭蒝／綜合報導

在新冠肺炎疫情爆發期間，中華郵政肩負起配送口罩、酒精的任務，每天收集44個口罩工廠的產品，再依中央流行疫情指揮中心CDC指令配送，至今已經邁入第3個月。隨著防疫酒精產量充裕，加上銷售通路齊全，郵差配送酒精的任務也將在本周畫下句點，交通部長林佳龍4日特地在臉書上致意，「謝謝郵差，有你真好」。

據悉，郵差光是執行配發口罩，就已經是相當繁重的任務，中華郵政每天動員3000名人力，至全台44家口罩工廠收貨，再配送至全台6500家健保特約藥局及衛生所，在口罩實名制2.0正式上線後，每周還要配送約700萬片口罩到四大超商。

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林佳龍在臉書上表示，中華郵政自2月4日起配送口罩，並於2月18日起配送酒精，每周要配發酒精到3700多家藥局，累積至今已經遞送超過353萬瓶酒精。

▲郵差配送酒精任務結束。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

林佳龍更進一步指出，由於酒精屬易燃物質，又很重，運送過程必須特別謹慎，也不適合與其他包裹一起遞送。因此快捷、包裹同仁，都需要在送完一般包裹之後，再出門一趟，專程遞送酒精。加班處理之外，每箱重達13公斤的酒精，搬運起來相當吃力。

中央流行疫情指揮中心考量到郵差、藥劑師等協助配銷實名制口罩人員的辛勞，拍板決定從4月19日起，每個星期日將不再配送口罩至參與實名制的健保特約藥局及衛生所，讓這些辛苦的人員可以有時間好好休息。

最後林佳龍也特別向這些辛勤的郵差致意，「天氣逐漸炎熱，郵差的綠色制服出現了白色的汗水結晶，但大家仍持續堅守崗位，支援防疫第一線。謝謝郵差，有你真好！」

