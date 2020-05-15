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慈濟與靈醫會神父　感恩宜蘭郵務士防疫付出

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▲▼5月15日慈濟邀請宜蘭餅與實業家一同提供感恩祝福禮、天主教靈醫會羅東聖母醫院神父與白衣天使一同前往關懷宜蘭郵局，感謝他們的付出。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

這群隱身幕後的英雄，默默為大家運送口罩和酒精到各藥局的郵務人員，努力完成全民防疫的使命，慈濟基金會5月15日邀請宜蘭餅與實業家一同提供感恩祝福禮、天主教靈醫會羅東聖母醫院神父與白衣天使一同前往關懷宜蘭綠衣天使，感謝他們的付出。

慈濟基金會表示，郵務人員在此次新冠病毒疫情升溫的同時，肩負了全民口罩與酒精的配送工作，每日增加的業務量靠著加班消化，雖然辛苦但卻不喊苦，與全民共體時艱，義不容辭，基金會發起關懷活動，期盼藉此拋磚引玉，喚起更多企業與民眾共同關心郵務人員，小小的點心或是一句感謝的話語都能溫暖他們的心。

慈濟秉持大愛精神，為這群默默付出「罩」顧著大家的郵務英雄們，邀集實業家一同響應，贈送10樣祝福感恩禮，包括：福慧珍粥、香積麵、靜思精舍手工布口罩、祝福吊飾、靜思紙袋、茶樹酒精、與宜蘭餅實業家劉鐙徽綜合小禮盒、慈濟榮董愛心贊助金棗蜜餞、五彩米果、與三合蔬食燒餅。

▼慈濟感恩「罩」顧著大家的郵務英雄們，邀集實業家一同響應，贈送10樣祝福感恩禮。

▲▼5月15日慈濟邀請宜蘭餅與實業家一同提供感恩祝福禮、天主教靈醫會羅東聖母醫院神父與白衣天使一同前往關懷宜蘭郵局，感謝他們的付出。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會也準備了素食便當，讓郵政人員了解素食的好處；特別的是，羅東聖母醫院在此次募款過程中，許多愛心物資都是靠郵務人員配送，才能把愛送達，因此特別與慈濟一同前往致贈感謝狀，並為郵務人員祝福，表達感謝之意。

宜蘭郵局局長周昆法表示，郵局配合中央的政策開始配送口罩和酒精，郵務人員共體時艱。宜蘭有2家口罩工廠，因此宜蘭郵局除了配送當地的口罩外，也要收貨運抵台北，雖然業務量增加，可能要加班，但大家都非常樂意配合。感謝慈濟基金會的關懷贈送祝福禮，以及羅東聖母醫院的慰勉，相信郵務人員能感受到社會滿滿的愛。

慈濟資深志工吳宏泰表示，受到新型冠狀病毒造成全世界疫情嚴重，慈濟志工們秉持證嚴法師的愛與關懷，感謝所有的醫護人員在第一線的付出，才能如此平安，趨緩疫情，但平安的背後除了全民的自主防疫外，還有一群默默為民服務的郵務士，將大家出門所需的防疫口罩，送達到藥局，特別是中期，還增加一箱13公斤的酒精運送，真得非常辛苦。

此次很高興有機會代表慈濟來關懷郵務士，感恩有他們的付出，看到郵務人員衣服上一條條白白的汗水乾掉而留下的痕跡，每日不辭辛勞依各地區的需要如期送達各藥局，深深得向每位郵務人員說聲「『罩』顧宜蘭，『郵』您真好」。

▼安恆立神父代表致贈慈濟祝福感恩禮給綠衣天使。

▲▼5月15日慈濟邀請宜蘭餅與實業家一同提供感恩祝福禮、天主教靈醫會羅東聖母醫院神父與白衣天使一同前往關懷宜蘭郵局，感謝他們的付出。（圖／慈濟基金會提供）

「辛苦了，郵務士朋友」羅東聖母醫院神父安恆立表示，感謝慈濟基金會的協助，有機會一同關懷郵務士，此次因疫情的關係，防疫物資成為人人必需品，感謝郵務士的運送，讓大家可以如期收到需要的物資，他代表天主教靈醫會羅東聖母醫院表達感謝。

安恆立指出，四月初因為呂神父的一封信，短短六天湧入大家的愛心和款項，除了鄉親的關心外，也感謝郵局的協助，四月中旬義大利已經陸續收到來自臺灣的關心防疫物資。

今天護理部的2位督導一同前來，她們是南丁格爾、白衣天使，各位辛苦的郵差是綠衣天使，一同為防疫路創造幸福與平安；安恆立神父也為全球疫情與郵務人員祈禱祝福。

慈濟基金會也贈送80個素食便當至宜蘭郵局，期望透過茹素，呼籲人人戒殺少欲，培養慈悲心，以杜絕疫情的氾濫。證嚴上人曾叮嚀：防疫之道，首要管理好自我身體健康，素食不殺生，減少「病從口入」；心念轉，去葷茹素，從嘴巴開始杜絕惡業，就是行善。

▼慈濟秉持大愛精神，為這群默默付出「罩」顧著大家的郵務英雄們，邀集實業家一同響應，贈送10樣祝福感恩禮。

▲▼5月15日慈濟邀請宜蘭餅與實業家一同提供感恩祝福禮、天主教靈醫會羅東聖母醫院神父與白衣天使一同前往關懷宜蘭郵局，感謝他們的付出。（圖／慈濟基金會提供）

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