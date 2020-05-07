蔡賴就職紀念金、銀鑄錠圖案曝光！5/20發售　珍藏組限量賣520組

在新冠肺炎疫情爆發期間，中華郵政肩負起配送口罩、酒精的任務，每天收集44個口罩工廠的產品，再依中央流行疫情指揮中心CDC指令配送，至今已經邁入第3個月。隨著防疫酒精產量充裕，加上銷售通路齊全，郵差配送酒精的任務也將在本周畫下句點，交通部長林佳龍4日特地在臉書上致意，「謝謝郵差，有你真好」。