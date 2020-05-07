蔡賴就職紀念金、銀鑄錠圖案曝光！5/20發售　珍藏組限量賣520組

▲第十五任總統副總統就職紀念金、銀鑄錠珍藏組。（圖／中華郵政提供）
記者賴文萱／台北報導
配合「第十五任總統副總統就職紀念郵票」發行，中華郵政特以該套郵票的綻放圖案（面值8元）為主題，訂於109年5月20日起發售「第十五任總統副總統就職紀念金、銀鑄錠及珍藏組」。
第十五任總統副總統就職紀念黃金鑄錠，材質為含金千分之999.9純金，每枚重量10公克，尺寸22.7×20（毫米），限量發行1,000套，每套售價新台幣1萬9,888元。
▲第十五任總統副總統就職紀念黃金鑄錠。（圖／中華郵政提供）
第十五任總統副總統就職紀念銀鑄錠，材質為含銀千分之999純銀，每枚重量1/2英兩，尺寸34×30（毫米），限量發行1,000套，每套售價新台幣1,980元。
▲第十五任總統副總統就職紀念銀鑄錠。（圖／中華郵政提供）
第十五任總統副總統就職紀念金、銀鑄錠珍藏組，內含第十五任總統副總統就職紀念黃金鑄錠及銀鑄錠各1款，限量發行520組，每組售價新台幣2萬1,868元。
中華郵政表示，該系列商品委由中央造幣廠承鑄，以最新雷射雕刻技術及特殊拋模工法展現精緻底紋及亮麗圖案，輔以典藏包裝盒、專屬提袋及加印限量序號之精美說明卡，深具紀念意義與珍藏價值。