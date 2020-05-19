屏東石斑魚首度外銷美國！打破過度集中單一市場　19日裝櫃首航

▲屏東縣優質認證水產品生產合作社石斑魚外銷美國封櫃19日首航。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府提早佈局石斑外銷市場，今年初進軍美國「華人工商大展」後，4月底獲得首批訂單，19日首批屏東品牌石斑魚加工產品裝箱上櫃，不僅提振屏東漁產業者信心，更打破石斑魚過度集中單一外銷市場局勢。

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▲（右起）漁業署長張啟盛、縣長潘孟安、合作社理事主席陳建翰共同主持首航封櫃。

縣長潘孟安19日出席屏東縣優質認證水產品生產合作社石斑魚外銷美國封櫃記者會，與漁業署長張致盛、合作社理事主席陳建翰等貴賓共同主持封櫃儀式，象徵屏東品牌石斑魚首航外銷美國正式啟動。

縣長潘孟安表示，台灣素有石斑王國之稱，屏東石斑魚產量超過全國一半，且產量百分之八十以上都以外銷市場為主，其中的7至8成甚至集中亞洲單一國家，為擴大推廣屏東物產，屏東縣政府於今年初參與美國洛杉磯「華人工商大展」，由業者直接將美味、健康又安全的石斑魚饗宴提供消費者試吃，深獲青睞，也交出漂亮成績單。

他強調，這次屏東品牌石斑魚外銷美國，可說是屏東優質水產加工外銷的里程碑，除了美東、美西市場，縣府近幾年積極擴大佈局全球，包括北美加拿大及進行中的歐盟、波灣國家，都在擴展外銷行列，讓屏東優質水產行銷全球。

農業處表示，以往石斑魚大多數以活魚形式銷往華人地區，不僅銷售價格只能跟著大盤價去販售，過度集中的市場也暴露出較高的銷售風險。這次疫情，台灣農漁產外銷量受到衝擊，但在縣府積極拓展全球市場，尋求更多的外銷機會，搶先佈局全球，在疫情期間，除了確保國內供給無虞之外，縣府也化危機為轉機，積極協助業者開發全球市場。

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