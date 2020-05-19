「高雄怎麼走？」他騎到恆春逢人就問　迷途80公里警助平安返家

▲恆春分局建民派出所警員王遠霖幫忙謝姓老翁連絡上家人帶回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

謝姓男子騎機車在屏東縣恆春遇到人就問「請問高雄要怎麼去？」，恆春警分局警員王遠霖獲報趕往了解，發現疑是迷路，由於已是中午用餐時間，王員購買便當及礦泉水請他享用同時，利用警用M-Police車牌辨識系統以及戶役政協尋人口系統交叉比對，查出他可能住在高雄市大寮區，連絡上他的子女接回，他的家人很感激警方的熱心協助。

恆春分局建民派出所警員王遠霖接獲民眾報案，稱疑似有失智老人找不到回家的路，王員接獲勤務中心任務派遣後立即火速抵達現場，發現一名老人神情疲憊地騎著機車四處問人如何前往高雄，王員擔心他天氣炎熱導致身體不適，因此將其請至派出所休息，由於正值中午用餐時間，王員想到自己也是為人子女，便自掏腰包買便當及礦泉水提供老翁享用。

王員見對方無法完整陳述姓名資料，疑患有失智症，以騎乘的機車查出他姓謝，已80多歲，再輔以警用M-Police車牌辨識系統以及戶役政協尋人口系統交叉比對，研判他應該住高雄市大寮區。最後聯繫上他的子女並通知將其接回。

分局長陳鴻忠表示，失智者因方向感、判斷力等障礙，加上欠缺表達能力，以致在走失後無法正確或適時求助，失智長者家屬可於大門加裝複雜門鎖，替長者配戴防走失手鍊，或於衣角註記聯絡資料(失智症關懷專線0800-474-580），並呼籲社會大眾，若發現疑似走失的失智者，可撥打110請求警方協助，幫助其找到回家的路。

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