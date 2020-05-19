全國首創兒童專屬運動中心　盧秀燕：三大目標培養運動人才

▲盧秀燕表示，台中打造全國首創兒童運動專屬中心，力拚三大目標。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府全國首創兒童運動中心，除將興建「兒童版的國民運動中心」，打造孩子專屬的運動設施之外，營運中的國運中心開設專屬課程，興建中的則是規劃專屬運動空間，市長盧秀燕19日在市政會議表示，台中推動的兒童國運中心將力拚「運動扎根、強身體魄、培養運動人才」三大目標，讓孩子適性成長。

▲▼運動局長李昱叡是台中兒童專屬運動中心的重要推手。（圖／台中市政府提供）

運動局長李昱叡在市政會議上，簡報兒童運動中心規劃內容和進度，李昱叡表示，兒童運動中心分成四大規劃，第一，營運中的朝馬、北區、南屯國民運動中心和港區運動公園，增設兒童運動課程，包括體操、舞蹈、射箭、直排輪、Push-Bike及籃、羽、排、桌、足等，並聘請專屬運動教練。

第二，北屯兒童公園內原有商店空間，規劃兒童音樂律動、親子瑜珈等，預計明年初營運，西屯區的西大墩公園環保館，將打造為台中市首座文化與兒童運動複合式中心，預計明年3月完工，9月營運。

第三，長春、大里、潭子等興建中的國民運動中心，將規劃孩童專屬運動空間；第四，將大雅零售市場空間、沙鹿勞工育樂中心、烏日國中等既有公設空間，再利用作為兒童專屬運動中心。

盧秀燕表示，運動非常重要，養成健康的運動習慣更重要，近年來國人運動觀念盛行，政府也都陸續興建國運中心，但大多數的國運中心都是為成人設計，缺乏兒童的運動空間及設施，台中創全國之先打造「兒童版的國運中心」，為孩子量身規劃。

盧也強調，兒童國運中心不同於親子館，而是要因應不同年齡孩子的身體發展，給予相對的體育設施，讓孩子在成長過程中，發展運動、強身體魄、培養運動人才。

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