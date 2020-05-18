北屯舊社停車場動工如「及時雨」　盧秀燕：配合年底捷運通車

▲盧秀燕出席舊社公園立體停車場開工典禮。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市捷運年底通車，但是周邊停車位嚴重不足，台中市政府規劃在原有舊社公園興建地下2層的立體停車場，提供365格汽機車的停車位，市長盧秀燕18日出席開工典禮表示，開工典禮就像是及時雨，為捷運通車做好準備，停車場預計明年底完工啟用。

北屯區舊社公園附近住商大樓林立，又鄰近台鐵松竹車站與捷運綠線松竹站，尤其是年底捷運通車後，車位嚴重不足，因此在原有舊社公園興建地下2層的停車場，提供汽車和機車分別是250個、115個車位。

盧秀燕指出，舊社停車場改建是地方期盼已久的建設，過去只有70個車位，顯然不符所需，因此去年市府規劃設計立體停車場，採地下化施作，維持現有公園景觀，又能增加停車功能，今天的動工典禮就像是「及時雨」，為捷運通車做好準備。

交通局長葉昭甫表示，總經費2.13億元，台中自籌1.5億元，其餘是中央補助，工期為510個日曆天，預計2021年底完工，將要求承包商確實施作並控管工程品質。

交通局指出，舊社立體停車場考量原有公園景觀及民意訴求，基地植栽選用原生植物，重塑公園閒置角落，建築強調穿透互動性，打造智慧、綠能、友善停車環境，提升都市整體意象。

出席開工典禮包括市長盧秀燕、交通部長林佳龍、交通局長葉昭甫、建設局長陳大田、市議員陳成添、黃健豪、沈佑蓮、曾朝榮、謝明源、賴順仁等。

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