台中八大行業即將解禁！　盧秀燕：本週內將公布但防疫最優先

▲盧秀燕表示，各行各業如何鬆綁，是這個星期重點。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕19日表示，雖然全台疫情緩和，但台中市居家檢疫人數還有1千多人，仍得謹慎面對，至於學校畢業典禮、畢業旅行或各行各業如何鬆綁、調整，是這禮拜的重點，市府會以防疫為優先，依序、分階段開放。

台中市政會議上午創六都之先，實施手語全程翻譯，讓聽障朋友也能透過手語，了解市府決策過程，落實陽光政治。

盧秀燕表示，隨著疫情緩和，台中市防疫作為也跟著調整，校園先開放周六、周日進入運動，至於周一至周五，還要徵求家長會、教師會以及校方意見，有具體成果會再報告，此外，全市411個照顧關懷據點已經恢復長輩可以開始活動，包括做體操、健康講座跟醫療等，但還是送餐不供餐，吃東西還是有點風險。

國民運動中心部份，原本一週關閉一天，如今天天開放，但消毒工作不會減少，每隔幾個小時，就會全面消毒，市民朋友可以放心來運動；而市民到市府洽公，原本都在一樓聯合洽公區，從18日起，民眾在戴口罩、量體溫、雙手消毒之後，就可以自由到各局處洽公。

盧還說，至於其他各種行業別或市民活動、畢業典禮、畢業旅行，要怎麼進行、調整或鬆綁，是這禮拜的重點，市府會依序、謹慎、階段性、有條件的開放，一旦有結果，會向市民朋友報告，畢竟，台中是個國際大城市，自由進出的國際人口還不少，直到昨晚，台中市居家檢疫還有1千多人，因此未來在開放過程中，市府會把防疫作為最優先考慮，維護市民健康。

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