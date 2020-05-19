「神級手譯員」現身中市府！盧秀燕六都首創市政會議手語翻譯

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府推動資訊平權，19日的市政會議領先六都進行全程手語翻譯，市府也特別邀請在中央流行疫情指揮中心即時翻譯BBC記者英文提問、被網友譽為「神級手譯員」的李振輝老師到場，盧秀燕表示，這是台中市政會議的新紀元，落實陽光政治的重要精神就是平權參與，盧還現學現賣，比出「資訊平權台中讚」。

▲▼盧秀燕在市政會議上，創六都之先，推出手語全程翻譯。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市政會議上午召開前先進行手語翻譯全程直播啟用儀式，盧秀燕表示，台中市政府去年創六都之先，實施市政會議全程公開轉播，讓市民知道台中最高的行政決策會議如何進行，而團隊上任後重大施政目標，就是陽光政治、清廉政治，除了全程直播之外，很重要的精神就是平等參與、照顧弱勢，因為對聽障朋友來講，聽不到聲音，就不能夠完全瞭解決策內容。

盧秀燕還說，非常感謝台中市山海屯聲暉協會協助翻譯複雜術語，未來希望推廣到其它公開會議，甚至推廣到全國，她還稱讚李振輝老師是大家的偶像，尤其在中央疫情中心的表現，可說是大師級的，被網友譽為神級翻譯手。

▲台中市政會議安排手語人員在後面翻譯。

社會局長彭懷真說明，李振輝老師曾擔任總統大選政見發表會、立委政見發表會、行政院、立法院等重大會議手語翻譯，日前在中央流行疫情指揮中心防疫記者會即時翻譯BBC記者英文提問，優秀表現吸引各界關注，也讓社會更加重項手語翻譯專業。

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