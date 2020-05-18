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東森購物銷售天后斯容邀約站台　盧秀燕：為了行銷台中都願意

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記者鄧木卿／台中報導

台中市政府經濟發展局18日舉行「第2屆台中購物節」啟動記者會，邀請東森購物銷售天后斯容到場與市長盧秀燕一起介紹台中名產，斯容當場邀約盧市長站台東森購物，盧表示，只要能行銷台中在地好東西，她都願意；現場也公布這次購物節主視覺和副標語，全力衝高買氣。

▲盧秀燕允諾為了行銷台中農產品，願意出席東森購物頻道。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕當場允諾，為了行銷台中農產品，願意出席東森購物。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲盧秀燕允諾為了行銷台中農產品，願意出席東森購物頻道。（圖／記者鄧木卿攝）

請繼續往下閱讀...

▲台中市政府公布第2屆購物節的主視覺和副標語。

台灣疫情逐漸趨緩，台中市政府即時推出重砲經濟計劃，盧秀燕表示，面對後疫情時代，台中開始全力拚經濟，今年消費金額不但要超過去年的25億元、加入的在地商家要達3萬家、下載官方購物APP人數也要超過去年20萬人，更重要的是，首度和東森購物頻道合作，民眾透過線上購物，只要動動手指，不用來台中一樣可以抽大獎。

▲盧秀燕允諾為了行銷台中農產品，願意出席東森購物頻道。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市政府公布購物節招募店家資格。

斯容表示，她非常感謝盧市長贈送「科湳愛情橋」的悠遊卡，大讚非常用心，她還當場邀請盧出席東森購物頻道，盧也馬上答應，她說，台中擁有得天獨厚的氣候條件，一年四季都生產豐富優質的農產，任何能夠行銷台中好物的方式，她都願意去購物頻道，化身購物專家推銷台中蔬果農產。

經發局表示，第2屆台中購物節的主視覺與副標語開放民眾票選，超過8千人參與票選活動，主視覺最後以「打開禮物盒的驚喜」為設計概念勝出，主視覺色彩繽紛，打開的盒中有太陽餅、珍奶等，以及湖心亭、台中國家歌劇院、東海教堂等著名地標，被民眾認為最能代表台中購物節。

副標語則以「台中五好購物節」最受民眾喜愛，五好包括「好吃、好玩、好買、好划算、好生活」，五好的台語發音，就是「舞賀」購物節。

上午出席第2屆台中購物節記者會，有市長盧秀燕、觀旅局長林筱淇、交通局長葉昭甫、環保局長吳志超、文化局長張大春、農業局長蔡精強、新聞局長黃國瑋、旺旺中時媒體集團執行長林柏川、東森新媒體控股公司副董事長馬詠睿、社長陳國君、東森得意購電子商務事業部執行長楊俊元、商店街市集國際資訊公司總經理特助韓昕璟等，以及市議員冉齡軒、劉士州、陳政顯、張彥彤。

台中購物節將於7月登場，為期2個月，不但時間比去年長，規模也比去年更大，整體活動全面升級，此外也同步導入中英文說明，讓2020台中購物節活動更加國際化，為了讓民眾享有更多優惠店家折扣，市府正招募優惠店家，招攬優質店家加入，目前已超過1萬2千家，將來也會舉辦優惠店家招商說明會，吸引百貨、觀光旅遊、商圈、行動支付等業者參與，期盼讓台中成為全台暑假最好康、好玩的消費勝地，更多台中購物節活動詳情，可上https://www.economic.taichung.gov.tw/查詢。

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