遊客闖溪頭孟宗竹林盜挖筍　到案辯稱：這裡不是沒人管嗎？

▲▼南投溪頭園區孟宗竹林，屢有遊客盜採竹筍破壞林相及水土保持，園方加強巡視及公告，宣導勿盜採以免觸法。（圖／張弘昌翻攝）

記者張弘昌／南投報導

連續幾日降雨，竹林春筍紛冒出尖頭，許多遊客誤以為看似野外竹林「沒人管」，私闖竹林盜挖採竹筍，可能會吃上竊盜官司。南投溪頭園區公告「禁止採摘植物、竹筍、野菜」，卻有遊客照採不誤，被林管區巡山員查獲，依違反森林法移送，並公告盜採照片以示懲戒。

被台大實驗林溪頭營林區管理員查獲盜挖竹筍遊客，被查時還「兩手一攤」無辜的表示，以為是野外自然生長的「沒人管、沒人要」才動手採摘，得知盜挖竹筍行為，已被錄影、拍照存證，連同查扣的數根竹筍證物，要依違反森林法究責，嚇的不知所措，還有人藉機「尿循」逃走。

到溪頭天文台附近盜筍的2男1女，都是外地來的中年遊客，他們被當場查獲後，其中一名女子謊稱要去上廁所，藉機逃逸並帶走挖筍工具，園區除公告盜採遊客照片，並報請警方依違反森林法移送，並追查逃逸女子中。

天文台林道位置偏遠且路不好走，若非常入園遊客鮮少人知，林道兩旁的孟宗竹，4月進入竹筍產期，不只常被松鼠啃食，也屢有不肖遊客順手盜挖，園方加強巡查看守，上月12日看到這3名遊客不僅挖筍工具齊備，當場查獲不少已剝好的竹筍。

盜挖竹筍遊客被園區人員巡查發現，辯稱以為是野生沒人要的，因當場人贓俱獲且情節嚴重，被園方報警處理。園內已在各處張貼告示，，並公布嫌犯盜採竹筍被查獲的照片，呼籲遊客入園千萬不要盜挖竹筍，以免觸法送辦。

台大溪頭營林區主任彭嘉文表示，園區一直都有公告禁止採摘植物、野菜及竹筍等，但還是有許多遊客喜歡看到野菜或藥用植物，就動手採摘帶回去，園區也非常不願意將民眾移送法辦，會再持續加強宣導及勸導。

彭嘉文表示，筍農或林管單位為了更新竹林林相，在筍子上方套上塑膠袋做記留「筍母」，希望來年的竹子能長的茂密。很多筍農看到連「筍母」都被盜採，也會氣的捉偷筍賊，依竊盜罪嫌究責。

偷盜挖竹筍把竹林挖的坑坑洞洞，沒做好復原，破壞水土保持；若連筍尾都採走，日後無法更新長出新的竹子，就沒有茂密的竹林景觀可觀賞，整個風景區會變了樣，希望遊客發揮公德心，遵守園區禁採摘植物公告。

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