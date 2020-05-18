女孩騎車「半環島」摔傷站雨中　國姓鄉女導覽員帶回家「當女兒」

▲隻身騎機車跑了半個台灣，計畫遊日月潭小女孩，在台21線國姓路段摔車，熱心路人助解危送醫，並收容她住家中養腳傷。（圖／張弘昌翻攝）

記者張弘昌／南投報導

一名在台南租屋接翻譯工作的女子，從台北單獨騎機車，跑了快半個台灣遊南投日月潭途中，因下大雨路滑摔車。南投縣國姓鄉林姓女導覽員見她孤立在滂沱大雨中，無法扶起倒地機車，趕緊停車幫忙，將腳受傷的女騎士送醫檢查，並收留腳趾骨折女騎士養傷一周，以免她年邁的阿嬤擔心。

該女子左腳趾骨折傷勢，架石膏板固定後不宜走動，需坐輪椅靜養觀察一周，再決定是否需開刀。她單獨留在南投住醫院也無人照料，也怕遠住宜蘭的阿嬤接到消息擔心。林女與女子商量後決定「好事幫到底」，把她當女兒般呵護，收留暫住家中養傷，載回她的機車暫放家中，待她傷勢穩定後，再騎車返台南工作地。

林姓導覽解說員表示，騎機車摔傷的女子和自已女兒年齡相仿，女兒都外出工作，家中剛好有空房。從醫院接她返家後，也找出女兒的衣物供她換洗，煮了豐盛家常菜晚餐招待遠來的客人時，雨後天空出現一道彩虹美景，彷彿是「相遇的緣份，天註定」。

這名28歲的女子出身單親隔代教養家庭，從小由住宜蘭的阿嬤扶養長大，曾到日本工作5年後返台，在台南租屋一個人住，做翻譯接案工作。她15日上午騎機車從台北淡水南下，打算下午要去嚮往已久的日月潭走走，再騎機車回台南租屋處。

女子個性獨立，經常騎著機車環島旅遊，勇氣可嘉。林姓導覽員表示，得知她是單親，爸爸已過世，媽媽改嫁，是宜蘭阿嬤扶養長大，更加令人憐憫、心疼。

這幾天天候不穩定常下雨，腳傷一個人騎機車回台南很危險，林女希望受傷的女子先在家裡住下，等傷勢好些再決定下一站行程，很高興對方也答應了。林女表示，剛好女兒有一間空房，衣服也可穿，煮了家常菜給她有家的感覺，或許真的是緣份吧，「長得美美的，笑容甜甜的，很有我的緣。」

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