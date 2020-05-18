南投區域排水、擋土牆安全堪虞　林明溱：颱風雨季前優先發包改善

▲▼颱風雨季將到來，南投縣長林明溱加緊山區治山防洪基層建設勘查腳步，指示有立即災害的就要先做。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

颱風雨季要來了，南投縣長林明溱18日到鹿谷鄉初鄉、竹豐村，及竹山鎮大鞍里、瑞竹里等地，會勘道路下邊坡擋土牆及區域排水整治等工程。林縣長勘查後認為，確有安全之虞亟需改善，指示工務處籌措經費665萬元，儘快發包改善。

林縣長說，雖然縣府財政不寬裕，但事治山防洪及排水工程涉及縣生命財產民安全，縣府一定會優先處理，儘力籌措經費改善，讓民眾行得方便，住得安心。

當天一早，林縣長會同議員吳瑞芳、黃東灝到鹿谷鄉初鄉村，會勘水尾巷擋土牆及竹豐村南坪巷崎頭巷等道路改善工程。初鄉村水尾巷民宅後道路下邊坡部分路段仍為砌石邊坡，因老舊失修且未施設擋土牆，每逢豪雨沖刷下邊坡，逕流水夾帶土石沖入民宅，恐危及民眾生命財產安全。

林縣長會勘後指示工務處儘速發包設計，沿路側接續前段已完成部份施作擋土牆，以確保民眾生命財產安全。竹豐村南坪巷及崎頭巷等路面年久失修，柏油老化龜裂，粒石脫落，破損嚴重，影響民眾通行安全，確有改善必要，林縣指示工務處籌措經費375萬元儘速發包設計，重新鋪設AC路面，讓村民通行更安全舒適。另南坪巷末端民宅前空地，因公所垃圾車長期於該處會車，導致空地AC封層破損嚴重，林縣長也指示一併改善。

竹山鎮大鞍里烏土農路支線後半段約200公尺，為泥石路面，邊坡也沒有施設擋土牆，長期受豪雨逕流水沖刷影響，邊坡土石崩塌滑落，泥濘難行，影響通行安全及農產運輸，林縣長指示工務處籌措經費137萬元，針對泥石路面部分鋪設200公尺PC路面，施設擋土牆。

瑞竹里芊蓁崙排水支線，屬中小型區域排水系統，因通水斷面不足，加以上游豪雨湍急水流沖刷下來的土石淤積影響，溪床高，導致每逢豪雨，溪水暴漲，土石流衝入鄰近民宅，造成居民恐懼及損失，且護岸老舊，破損龜裂，部份區段有掏空情形，安全堪虞急待改善，林縣長詳細勘查後指示工務處籌措經費435萬元整冶，改善75公尺淤積區

段，加固護岸，提高通水斷面，林縣長也發現上游橋下有土石阻礙水流，指示併案清疏。

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