　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投埔里「厚熊（互相）」咖啡　結合縣府、暨大成立樂齡中心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南投縣第13座樂齡中心，在南投埔里鎮掛牌運作。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣第13座樂齡中心，在南投埔里鎮掛牌運作。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

10多名阿公、阿嬤，開心由輔導人員帶動唱跳，他們齊聲高呼「厚熊笑狗（台語諧音：互相照顧）」！，大家一起開心的歡慶埔里樂齡學習中心揭牌成立。這是南投縣成立的第13座樂齡中心。

主持揭牌副縣長陳正昇指出，南投縣老年人口已近19%，高居全國第3，亟需更多資源與經費，打造更多諸如樂齡中心，讓老人獲得知識、人際交流、健康及志願服務熱忱的基地，讓長輩真正快樂活到老學到老，服務到老。

埔里樂齡學習中心成立，在烏克麗麗動聽樂音及老人家歡喜舞蹈下揭開序幕，陳副縣長，良顯堂陳綢阿嬤、行政院中辦執行長蔡培慧、教育部樂齡中心輔導團吳明烈、蔡怡君教授、暨大副校長江大樹、埔基院長蘇世強、埔里鎮長廖志城、副議長潘一全主任黃銘輝、縣議員黃世芳、葉仁創、陳宜君都出席，立委馬文君、許淑華也都派代表關心
祝賀。

▲▼南投縣第13座樂齡中心，在南投埔里鎮掛牌運作。（圖／南投縣政府提供，下同）

良顯堂埔里阿嬤陳綢特別以60年老菜脯、1年菜脯，以及新鮮蘿蔔烹煮雞湯，供與會者分享品嘗「好起家」雞湯。高齡近90歲陳綢阿嬤也幽默的說，在場的都是「弟弟、妹妹」，而「我最少年只有20歲」，人老心不能老，人生不長，要活得快樂健康，「健保不用」，不麻煩後輩，就是咱最大的財產，祝福大家日日平安年年好。

副縣長陳正昇說，南投縣自97年起陸續於各鄉鎮市設置樂齡學習中心，以一鄉鎮一樂齡為目標，提供55歲以上中高齡民眾學習活動，規畫多元學習課程有生活安全、運動保健、心靈成長、人際關係、藝術教育、劇團演出、資訊科技、生命關懷及貢獻服務，讓社區長輩可以透過樂齡學習中心學習新知，並同時擴展人際關係，讓生活更快樂。

埔里鎮樂齡學習中心是南投縣成立的第13座樂齡中心，由教育部、南投縣政府補助，南投縣家庭教育中心規劃執行，國立暨南國際大學「厚熊咖啡館」承辦，除依照中央規劃之樂齡核心、自主規劃、貢獻服務等三大類課程來推動外，將以埔里紙產業為主要自主學習操作特色，運用手作紙技藝融入學習社團課程，並研創生活常用相關器具的紙製品，更將擴大營造在地社區街景與公園特色，以善盡樂齡學習中心所強調的貢獻服務面向。

埔里樂齡中心除在厚熊咖啡館開辦課程外，也將連結良善、五十甲、珠仔山、籃城、一新及蜈蚣等社區，共同推動樂齡學習相關課程，讓長輩「快樂學習」「樂而忘齡」。

・霜狀質地不黏膩

【更多新聞】

大雨天翻巢「小小綠嘯眼」差點沒了家　「瑪俐歐」跳巢返家好萌

250公分「王錦蛇」 蛻皮　他「仆街」丈量短半截：最好別碰到

女孩騎車「半環島」摔傷站雨中　國姓鄉女導覽員帶回家「當女兒」

ET快訊
「極限運動女神」高空墜落慘死！　主辦單位反應讓人怒了
「前輩級女神」加入《炮仔聲》　網驚：是一姐！
WHA決議出爐！台灣參與議題今年底復會討論
快訊／新北男陳屍租屋處！同事隔窗偷看…遺體發黑躺地上
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園「防疫旅遊」527起登場　里長、老人會等幹部分批出門踩線

收托0至2歲幼兒每月9,000元　平鎮東安社區公托受理報名

新北畢業祭學生創作接力展　澳門留學生用長輩圖畫出鬼島風情

慰勉楊梅警圍捕逃犯　桃地檢署檢察長王俊力頒獎

行動圖書車防疫大搞新創意　AI機器人生力軍上場說故事

疫情後遺症擴大市場攤商生計受影響　蔡育輝要求追溯延長及增加租金折扣

三重碧華公有平面停車場　5/20起暫停開放二個月

桃園偷跑男遭罰100萬嗆拒繳　執行署：3次通知未到將拘提

疫情趨緩　桃園「防疫安心餐廳認證標章」制度即日起上路

桃園「安心即時上工計畫」　增加核定635個職缺

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

小琉球美人洞騷擾海龜被拍下　婦人遭逮供稱：不知道違法

違規撞死騎士...肇事3男女秒落跑　正義哥騎車怒追：肇逃！快回去

曾之喬回想「10年前自己」大淚崩　柯佳嬿驚：妳那時候壓力是多大！？

桃園「防疫旅遊」527起登場　里長、老人會等幹部分批出門踩線

收托0至2歲幼兒每月9,000元　平鎮東安社區公托受理報名

新北畢業祭學生創作接力展　澳門留學生用長輩圖畫出鬼島風情

慰勉楊梅警圍捕逃犯　桃地檢署檢察長王俊力頒獎

行動圖書車防疫大搞新創意　AI機器人生力軍上場說故事

疫情後遺症擴大市場攤商生計受影響　蔡育輝要求追溯延長及增加租金折扣

三重碧華公有平面停車場　5/20起暫停開放二個月

桃園偷跑男遭罰100萬嗆拒繳　執行署：3次通知未到將拘提

疫情趨緩　桃園「防疫安心餐廳認證標章」制度即日起上路

桃園「安心即時上工計畫」　增加核定635個職缺

國務卿蓬佩奧譴責WHO：將台灣排除在外　再一次損害組織信譽

被爆「4偶像去梨泰院」隔天就要回歸！　NCT在玹深夜手寫信道歉：是我懷著安逸的想法

憂親共人士洩露美軍火數據？吳嘉隆點出「關鍵」：美國花樣很多

罷韓投票倒數18天　韓陣營「3大招反制」策略曝光　

人類反攻新冠病毒號角！莫德納疫苗出現「免疫反應」　問世時間表曝光

《假偶天成》看完追什麼？　2020下半年BL劇泰韓日片單…一入腐門深似海

肯爺穿上最神祕「龍骨鞋」　全新YEEZY 451高清碟照曝光

快訊／老翁釣魚失蹤亡！家屬雇漁船搜索…福安宮海域前尋獲遺體

路邊攤買小吃！男子開袋驚見「黑褐異形」…網一看吐了：以為是蟑螂

電競就該擁有它！華碩全新機種搭載最新AMD Ryzen處理器

22歲女星《AV帝王》桌下挑逗男同學　大露腋毛裸身激戰山田孝之！！

地方熱門新聞

聯大女學生遭偷拍　師竟教刪照惹議

快儲水！桃園、蘆竹5500戶停水19小時

桃園防疫旅遊　5月27日起登場

新竹縣府告贏！奪回竹北家樂福大樓產權

桃園拐童犯嫌　專挑小男童下手

違規男拒繳百萬　執行署：3次未到將拘提

屏東男路倒民眾急報案　「手突揮動」嚇到警

蔡育輝要求追溯延長及增加租金折扣

桃園龍潭區火警　90歲老人葬身火場

桃園「安心即時上工計畫」　增加職缺

雲林翁摔落大排　警依監視器影像尋獲

台南藍軍要求市府降租金5成並回溯

男畢羊縱走小腿骨折　警消摸黑上山救人

耐斯王子大飯店結合外送平台推美食直送

更多熱門

相關新聞

疫情趨緩！南投竹山恢復補助社團活動

疫情趨緩！南投竹山恢復補助社團活動

新冠肺炎疫情趨緩，本土多日零確診，南投縣竹山鎮公所25日起，開始恢復本鎮所屬活動中心（含集會所）使用，以及受理相關社團活動案申請，讓民眾可以慢慢恢復正常生活。

雨天翻巢小小綠嘯眼　瑪俐歐萌跳歸巢

雨天翻巢小小綠嘯眼　瑪俐歐萌跳歸巢

250公分「王錦蛇」 蛻皮　他「仆街」丈量短半截

250公分「王錦蛇」 蛻皮　他「仆街」丈量短半截

女騎士「半環島」摔傷　導覽員帶回家「當女兒」

女騎士「半環島」摔傷　導覽員帶回家「當女兒」

萬人泳渡日月潭「4條件」9/27照常舉行

萬人泳渡日月潭「4條件」9/27照常舉行

關鍵字：

南投縣政社福樂齡

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

史上最大咖！「前輩級女神」加入《炮仔聲》

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

女神級大學生墜落慘死　主辦單位失聯

降落傘未開釀禍　北京女大生18至22歲生活曝光！

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

23歲美女主播驚傳腦梗塞！新聞報一半「吃螺絲」失語

店員嘲笑女客身材！正義哥霸氣舉動被讚爆

快訊／習近平WHA上致詞：中國疫情公開、透明

《青春有你2》DEMO帶是CL唱的！

賣腎換iPhone！17歲高帥男9年慘況曝光

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面