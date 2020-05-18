南投埔里「厚熊（互相）」咖啡　結合縣府、暨大成立樂齡中心

▲南投縣第13座樂齡中心，在南投埔里鎮掛牌運作。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

10多名阿公、阿嬤，開心由輔導人員帶動唱跳，他們齊聲高呼「厚熊笑狗（台語諧音：互相照顧）」！，大家一起開心的歡慶埔里樂齡學習中心揭牌成立。這是南投縣成立的第13座樂齡中心。

主持揭牌副縣長陳正昇指出，南投縣老年人口已近19%，高居全國第3，亟需更多資源與經費，打造更多諸如樂齡中心，讓老人獲得知識、人際交流、健康及志願服務熱忱的基地，讓長輩真正快樂活到老學到老，服務到老。



埔里樂齡學習中心成立，在烏克麗麗動聽樂音及老人家歡喜舞蹈下揭開序幕，陳副縣長，良顯堂陳綢阿嬤、行政院中辦執行長蔡培慧、教育部樂齡中心輔導團吳明烈、蔡怡君教授、暨大副校長江大樹、埔基院長蘇世強、埔里鎮長廖志城、副議長潘一全主任黃銘輝、縣議員黃世芳、葉仁創、陳宜君都出席，立委馬文君、許淑華也都派代表關心

祝賀。





良顯堂埔里阿嬤陳綢特別以60年老菜脯、1年菜脯，以及新鮮蘿蔔烹煮雞湯，供與會者分享品嘗「好起家」雞湯。高齡近90歲陳綢阿嬤也幽默的說，在場的都是「弟弟、妹妹」，而「我最少年只有20歲」，人老心不能老，人生不長，要活得快樂健康，「健保不用」，不麻煩後輩，就是咱最大的財產，祝福大家日日平安年年好。



副縣長陳正昇說，南投縣自97年起陸續於各鄉鎮市設置樂齡學習中心，以一鄉鎮一樂齡為目標，提供55歲以上中高齡民眾學習活動，規畫多元學習課程有生活安全、運動保健、心靈成長、人際關係、藝術教育、劇團演出、資訊科技、生命關懷及貢獻服務，讓社區長輩可以透過樂齡學習中心學習新知，並同時擴展人際關係，讓生活更快樂。



埔里鎮樂齡學習中心是南投縣成立的第13座樂齡中心，由教育部、南投縣政府補助，南投縣家庭教育中心規劃執行，國立暨南國際大學「厚熊咖啡館」承辦，除依照中央規劃之樂齡核心、自主規劃、貢獻服務等三大類課程來推動外，將以埔里紙產業為主要自主學習操作特色，運用手作紙技藝融入學習社團課程，並研創生活常用相關器具的紙製品，更將擴大營造在地社區街景與公園特色，以善盡樂齡學習中心所強調的貢獻服務面向。

埔里樂齡中心除在厚熊咖啡館開辦課程外，也將連結良善、五十甲、珠仔山、籃城、一新及蜈蚣等社區，共同推動樂齡學習相關課程，讓長輩「快樂學習」「樂而忘齡」。

・霜狀質地不黏膩

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