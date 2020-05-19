安卓舊機也能換購新iPhone　Apple官網藏折價方案

▲Apple官網當中藏著安卓手機舊換新換購方案。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

在Apple Store要拿舊iPhone換新機（折價購）對於果粉來說已不是新聞，不過如果現在拿的是安卓手機，大部分的人可能會直覺認為不能舊換新iPhone；事實上，Apple還是有提供安卓舊換新iPhone的服務，只不過這項服務藏身在官網最下方的「Apple Trade In換購方案」當中。

在開啟Apple官網後，將頁面拉到最下方，並找到「Apple Store」大項中的「Apple Trade In換購方案」（下圖紅框處）；點入之後會先看到iPhone、iPad等蘋果自家設備的換購估價。

▲▼Apple Trade In換購方案藏身在官網的最下方（上圖）；點入之後會先看到蘋果自家設備的換購方案（下圖）。（圖／翻攝自Apple官網）

這時再將頁面往下拉，會看到「選擇裝置種類，以取得換購估價」的項目，下方會出現「智慧型手機」、「平版電腦」、「電腦」、「智慧手錶」，以及「其他裝置」五個選項，這時點選最左邊的「智慧型手機」選項，頁面就會跳轉成與Apple合作的第三方手機回收廠商。

一開始畫面中出現的回收裝置仍是iPhone手機，不過你只要點選頁面最上方找到「其他手機回收」（下圖紅框處），畫面就可以查詢安卓手機的回收參考價了。

▲▼在「智慧型手機」選項後，頁面就會跳轉成與Apple合作的第三方手機回收廠商。（圖／翻攝自官網）

不過要注意的是，《ETtoday新聞雲》記者先前曾詢問Apple門市人員，如果直接將安卓手機帶到直營門市當中是否能夠直接估價、換購？門市人員回應，如果是iPhone或是其他蘋果產品可以直接到門市當中估價，將手機換成禮品卡讓你直接折抵新機。但是安卓手機就必須依照上述的流程才能進行舊換新，需要花費的時間較多。

另一方面，經銷商（如STUDIO A）也有提供安卓手機的舊換新折抵服務，但僅提供5品牌（三星、OPPO、Sony Mobile、華碩、小米）百款安卓手機的回收。

STUDIO A與Apple的作業流程不太一樣，STUDIO A並不提供線上預約檢測的服務，消費者只須將安卓手機拿到實體門市當中，交由門市人員檢測，依照評鑑標準即可獲得相對應的舊換新折價。且安卓手機也適用舊換新100%折抵無上限（可多台抵一台）的好康。

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