愛了！Apple開放WatchOS 6.2.5更新並追加新表帶與4個彩虹表面

▲Apple公司開放WatchOS 6.2.5正式版更新。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple 公司稍早針對Apple Watch釋出全新 WatchOS 6.2.5更新，雖然只是輕描淡寫地說是安全性更新，實際上打開錶盤會發現新增了4個主題桌布，如果進一步觀察蘋果官網，會發現同步開賣的兩款表帶。

6月是同志們的「驕傲月」(Pride month)，蘋果公司往年除了參與舊金山市區舉辦的同志遊行之外，也會同步推出「彩虹商品」。今年由於新冠疫情（COVID-19）的關係，許多同志遊行與聚會活動都取消了，不過Apple公司還是推出了4款表面，其中圓形跟方形彩虹指針、彩虹數位，跟一個彩虹漸變表盤，不過記者實際更新，目前彩虹漸變錶盤尚未提供。

以彩虹表面為例，2018年版本是黑底搭配彩虹線條，到了2019年，隨著Apple Watch換上了更大了螢幕，2019年的版本從單一顏色的線條變成單一顏色多線條的形式填滿了整個螢幕，這兩年的版本如果你觸摸它，還會有水波紋的反應，感覺就好像波動琴弦，非常療癒。

▲2018、2019彩虹限定版本。（圖／記者洪聖壹攝）

至於2020年版本記者稍早更新之後發現，這次的版本，就好像是2018年的彩虹線條版本變粗然後填滿了整個螢幕，而且顏色稍微淡了一些，不知道用意何在。

▲2020彩虹限定版本。（圖／記者洪聖壹攝）

與此同時，如果到Apple官網上會發現，蘋果公司其實有針對這次的更新陣容推出兩款新Pride Edition表帶。

全新的白色Nike彩虹版運動錶帶，跟原本的白色款差別在於每個孔都加入了彩虹顏色，然後錶帶內側用上的是紅色AppleXNike字樣，這也是首款Nike X Apple Watch的Pride Edition。

根據官網說明，全新的彩虹版運動型錶帶以手工將 fluoroelastomer 材質的不同顏色彩條拼組在一起，然後由機器刀模壓裁並壓縮模製而成。記者先前也有稍微介紹過， fluoroelastomer 材質是一種含氟橡膠，這種橡膠不容易沾染灰塵跟汗水，而且抗汗、易乾。

另外一款錶帶就是往年都有的配合新款表盤設計的彩虹表帶了，從照片來看，新的表帶顏色淡了一些，但是同樣採用抗過敏塑料材質設計，根據往年使用經驗，除非表帶沾上了紅酒、醬油這類的，否則髒污是可以很容易用肥皂清洗的。

目前這兩款表帶已經默默在台灣官網推出，有興趣的話可以到蘋果門市試用或者直接在官網選購。