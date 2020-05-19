蘋果HomePod「平價款」今年上市！　外型更小、Siri助手升級

▲HomePod。（圖／MacRumors）

記者謝仁傑／綜合報導

越來越多的跡象表明，蘋果將在今年晚些時候推出外型更小、價格更低的 HomePod，不過音質上仍有可能縮水。上週蘋果美國官網一度短暫出現 HomePod 斷貨的情況，又傳出百思買（Best Buy）降價33％，蘋果員工甚至可以以50％折扣購買 HomePod，意味著蘋果可能正在出清庫存了。

HomePod 在2018年推出時，售價為349美元，去年4月將價格降至299美元。蘋果將 HomePod 的銷售歸類在「可穿戴設備和家用配件」裡，從未透露 HomePod 的實際銷售情況。百思買更在本週降價了100美元，以199.99美元的價格出售 HomePod。

蘋果過去透過新增 HomePod 的功能像是切換支援、多用戶語音檢測、環境聲音和多房間音訊等功能，不斷地提高 HomePod 的實用性，然而其語音助手 Siri 仍受到許多批評。據外媒先前報導，新款較小且 HomePod 將與改進後的Siri 共同亮相。

蘋果雖把 HomePod 定位為高級智慧型音響，然而相較於競爭對手諸如 Amazon Echo 跟 Google Home 價格卻高出非常多，後兩者通常25美元就可以入手。外媒報導，蘋果新款 HomePod 配備的高音喇叭可能會從現在的7個降至2個。

＃ 獻給全天下母親的凍齡魔方！

＃ 過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招

►HomePod今早官網一度斷貨！ 傳供應鏈出了問題

►Apple新HomePod快來了？舊款型號打5折賣自家員工

►「經典」回歸！新iPhone Pro將採直角邊框設計 平價HomePod有機會亮相