鋒面雨最大時間還沒到！一周下雨時程曝　彭啟明：比颱風還難預測

▲周四至周六梅雨鋒面整體發展條件好，彭啟明提醒，周五雨最明顯，有接近或達到豪雨的機會。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

梅雨鋒面今天南下接近台灣上空，逐漸從北往南過程，全台都有下雨機會。氣象達人彭啟明表示，這波雨最明顯時間可能是周五，累積雨量有接近或達到豪雨的機會，另外，他也提醒，梅雨鋒面比颱風還難預測，超過3、4天的降雨估計在準確度上可能都要打折扣。

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▲梅雨鋒面下雨時程表。（圖／天氣風險）

彭啟明表示，今天就是鋒面逐漸從北往南的過程，全台灣都有下雨機會，除了目前西半部沿海的對流雲系外，不穩定發展的雲系也會持續移入；周三時鋒面位置移到台灣南端，可能北部有些間歇的空檔，但整體還是不穩定，但北部的降雨會稍緩一些，主要在中南部。

要留意的是，周四時鋒面逐漸北抬，周四、五、六這三天，整體發展條件較好，新的大環境水氣及動力條件再補充增強，可能全台雨勢會較大。彭啟明提醒，大家要提高警覺，有短時強降雨發生機會，最明顯時間可能是周五，從各種預測資料來看，累積雨量接近或達到豪雨或短時豪雨機會。

周日時鋒面再度南移，到下周一二都在台灣附近擺盪，都還是不穩定的天氣。預期最快下周三鋒面移到巴士海峽附近，有機會轉緩和，但仍要注意是否會再發展起來對流雲系，仍是有午後熱對流的機會，要完全回到太平洋高壓接手的典型夏季天氣，恐怕還要等一陣子。

彭啟明說，梅雨鋒面是多重勢力匯集對抗的結果，就動力和熱力的發展而言，很多是中小尺度對流的系統，可能某個區域在前幾個小時還相當平靜，但接下來就發展起來對流雲系，這更牽涉到最重要的降雨量的預測，不確定很高。

▲彭啟明說，預期最快下周三鋒面移到巴士海峽附近，有機會轉緩和，但仍要注意是否會再發展起來對流雲系。（圖／記者李毓康攝）

「就預報的實務經驗來看，比颱風還難預測」，彭啟明表示，只能靠滾動式的監控才能得到較好的守勢，超過3、4天的降雨估計在準確度上可能都要打折扣，也會讓許多使用者誤解。

彭啟明指出，較麻煩的就是持續時間較久，也會讓多數人筋疲力竭，建議大家要趁空檔多做準備及因應，不必去緊張過多的訊息，才能從容應付可能的極端降雨。

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