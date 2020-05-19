　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鋒面雨最大時間還沒到！一周下雨時程曝　彭啟明：比颱風還難預測

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路,斑馬線,腳踏車,自行車。（圖／記者李毓康攝）

▲周四至周六梅雨鋒面整體發展條件好，彭啟明提醒，周五雨最明顯，有接近或達到豪雨的機會。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

梅雨鋒面今天南下接近台灣上空，逐漸從北往南過程，全台都有下雨機會。氣象達人彭啟明表示，這波雨最明顯時間可能是周五，累積雨量有接近或達到豪雨的機會，另外，他也提醒，梅雨鋒面比颱風還難預測，超過3、4天的降雨估計在準確度上可能都要打折扣。

▲▼梅雨鋒面下雨時程表。（圖／天氣風險）

請繼續往下閱讀...

▲梅雨鋒面下雨時程表。（圖／天氣風險）

彭啟明表示，今天就是鋒面逐漸從北往南的過程，全台灣都有下雨機會，除了目前西半部沿海的對流雲系外，不穩定發展的雲系也會持續移入；周三時鋒面位置移到台灣南端，可能北部有些間歇的空檔，但整體還是不穩定，但北部的降雨會稍緩一些，主要在中南部。

要留意的是，周四時鋒面逐漸北抬，周四、五、六這三天，整體發展條件較好，新的大環境水氣及動力條件再補充增強，可能全台雨勢會較大。彭啟明提醒，大家要提高警覺，有短時強降雨發生機會，最明顯時間可能是周五，從各種預測資料來看，累積雨量接近或達到豪雨或短時豪雨機會。

周日時鋒面再度南移，到下周一二都在台灣附近擺盪，都還是不穩定的天氣。預期最快下周三鋒面移到巴士海峽附近，有機會轉緩和，但仍要注意是否會再發展起來對流雲系，仍是有午後熱對流的機會，要完全回到太平洋高壓接手的典型夏季天氣，恐怕還要等一陣子。

彭啟明說，梅雨鋒面是多重勢力匯集對抗的結果，就動力和熱力的發展而言，很多是中小尺度對流的系統，可能某個區域在前幾個小時還相當平靜，但接下來就發展起來對流雲系，這更牽涉到最重要的降雨量的預測，不確定很高。

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路,斑馬線。（圖／記者李毓康攝）

▲彭啟明說，預期最快下周三鋒面移到巴士海峽附近，有機會轉緩和，但仍要注意是否會再發展起來對流雲系。（圖／記者李毓康攝）

「就預報的實務經驗來看，比颱風還難預測」，彭啟明表示，只能靠滾動式的監控才能得到較好的守勢，超過3、4天的降雨估計在準確度上可能都要打折扣，也會讓許多使用者誤解。

彭啟明指出，較麻煩的就是持續時間較久，也會讓多數人筋疲力竭，建議大家要趁空檔多做準備及因應，不必去緊張過多的訊息，才能從容應付可能的極端降雨。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
快訊／振興券上路時間確定！　行政院：7月暑假全面啟動
台灣6大毒蛇「龜殼花」現跡陽明山？　網一看驚：上億元飛了
快訊／蘇貞昌新內閣團隊就位！正式公布「完整名單」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

郵局更方便！郵件、掛號改收件地址　5/20起可以線上辦了

疫情延燒公益彩銷售受衝擊　鄭文燦帶頭買5張：若中頭彩將捐一半

花蓮台商違反居家檢疫罰10萬不繳　豪宅遭法拍！他申請「分期」保房

龍來新竹！味全龍正式進駐風城　魏應充攜手林智堅寫棒球新頁

北車大廳給不給坐吵翻天！林佳龍：那是個「可以約會的好地方」

快訊／鋒面就在台灣上空！豪、大雨特報擴大　北北基17縣市警戒

巷口就能買台鐵便當！滷排骨變「握便當、炒飯、刈包」　5/20全家開賣

李永得接任文化部長　長期推動客家文化、打造跨距最長「浪漫台三線」

武漢重採檢...疫情恐再度爆發？　陳時中：就怕中國「隱匿第二波疫情」

請室友喝大苑子！一看「芒果冰沙160」心淌血　網1句爆中肯...瞬間釋懷了

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

被蚊子叮...他看準翹後腳時機活捉　達人曝成功率90%：這時最沒戒心

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

「百元哥」車站到處找人借錢！　下秒路旁開心數鈔票...網：曾遇過

郵局更方便！郵件、掛號改收件地址　5/20起可以線上辦了

疫情延燒公益彩銷售受衝擊　鄭文燦帶頭買5張：若中頭彩將捐一半

花蓮台商違反居家檢疫罰10萬不繳　豪宅遭法拍！他申請「分期」保房

龍來新竹！味全龍正式進駐風城　魏應充攜手林智堅寫棒球新頁

北車大廳給不給坐吵翻天！林佳龍：那是個「可以約會的好地方」

快訊／鋒面就在台灣上空！豪、大雨特報擴大　北北基17縣市警戒

巷口就能買台鐵便當！滷排骨變「握便當、炒飯、刈包」　5/20全家開賣

李永得接任文化部長　長期推動客家文化、打造跨距最長「浪漫台三線」

武漢重採檢...疫情恐再度爆發？　陳時中：就怕中國「隱匿第二波疫情」

請室友喝大苑子！一看「芒果冰沙160」心淌血　網1句爆中肯...瞬間釋懷了

蔡英文520就職　6都首長、各黨主席、卸任元首是否出席一次看

郵局更方便！郵件、掛號改收件地址　5/20起可以線上辦了

疫情延燒公益彩銷售受衝擊　鄭文燦帶頭買5張：若中頭彩將捐一半

一粒卡臣出自他手！蘇貞昌欽點丁怡銘政院發言人：你準備好了

凱薩飯店首度進駐東台灣　允諾照顧具運動潛力且家庭困苦人才

地方媽媽曬衣兼蒐證！半裸男蹲地用力留下「2條濕軟」　她怒吼：撿走

防疫在家追劇、滑手機狂耍廢　最強對策讓妳宅整天也能養成好氣色

老奶奶過馬路⋯黑衣暖男衝上前攙扶　竟是人氣偶像BTOB！

花蓮台商違反居家檢疫罰10萬不繳　豪宅遭法拍！他申請「分期」保房

用「美力」助抗疫！　萊雅捐4萬5千份產品為防疫加油

母女3人逛寶雅...小女兒遭噁男尾隨　被舔腳趾嚇傻「只能讓他舔」

生活熱門新聞

家樂福店員遭毆！店長：報警恐丟工作

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

致災梅雨罩全台！北北基15縣市大雨特報「最劇烈3天出爐」

台鐵封大廳　網號召週末坐爆北車

FoodPanda狂被投訴564件

「88萬粉絲團突消失！」486先生認了

屬雞從小美人胚！會「越長越漂亮」生肖女Top4

致災性梅雨來了！鋒面「南北游擊」丟雨彈　2波強降雨時間曝

快訊／氣象局升級豪雨特報！15縣市防豪大雨

店員嘲笑女客身材！正義哥霸氣舉動被讚爆

15天8萬4！外送哥「地獄獎金超狂」網曝關鍵

林佳龍打臉台鐵　北車大廳將給坐

快訊／梅雨鋒面來了！14縣市大雨特報　大雷雨襲中部

男客問除毛師「硬了怎辦」：可現場DIY？

更多熱門

相關新聞

「今早北部雨沒很大果然就有人質疑梅雨」　專家說原因

「今早北部雨沒很大果然就有人質疑梅雨」　專家說原因

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今天（19日）早上北部的雨沒有很大，果然馬上就開始有人質疑梅雨沒那麼厲害。他解釋原因，並提醒雨還有得下，請大家持續提高警覺。

快訊／氣象局升級豪雨特報！15縣市防豪大雨

快訊／氣象局升級豪雨特報！15縣市防豪大雨

致災梅雨罩全台！北北基15縣市大雨特報「最劇烈3天出爐」

致災梅雨罩全台！北北基15縣市大雨特報「最劇烈3天出爐」

快訊／梅雨鋒面來了！14縣市大雨特報　大雷雨襲中部

快訊／梅雨鋒面來了！14縣市大雨特報　大雷雨襲中部

致災性梅雨來了！鋒面「南北游擊」丟雨彈　2波強降雨時間曝

致災性梅雨來了！鋒面「南北游擊」丟雨彈　2波強降雨時間曝

關鍵字：

天氣氣象局氣象雲梅雨鋒面梅雨

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

《暮光之城》男星30歲亡　陳屍公寓

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

雞排妹「床戰人數＞50人」！現任砲友身份曝「是外國人」

混血女友問黑男：是不是熱戀期過了

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

韓國瑜認高雄迪士尼有困難：我願收回

老公撞破校花嬌妻「夜夜戰上司」！身分曝光超驚人

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面