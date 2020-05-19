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致災梅雨罩全台！北北基15縣市大雨特報「最劇烈3天出爐」　一圖看雨怎下

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記者陳俊宏／台北報導

15縣市大雨特報！中央氣象局預報員官欣平表示，今天（19日）鋒面南下影響，今到周末全台有一陣陣雨勢，其中周四至周六加上有西南風增強，全台劇烈天氣更加明顯。氣象專家吳德榮提醒，滯留鋒面南北徘徊，慎防致災性降雨。而國家災害防救科技中心也製作一張圖表，模擬今至周日的各地雨區預報。

天氣圖。（圖／國家災防中心）

▲國家災害防救科技中心製作今起至周日的各地雨區模擬圖。（點圖可放大／國家災防中心）

請繼續往下閱讀...

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、澎湖縣

氣象局對全台15縣市發布大雨特報，今台南以北、宜蘭及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨鋒面掛在台灣北部海面，持續南下影響，台灣海峽對流不斷移入西半部，西半部和東北部有一陣陣雷雨，但還是有空檔；今各地氣溫約30度，低一些約26至28度。

▼雷達回波圖顯示，台灣海峽對流不斷移入西半部。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平提醒，今到周末鋒面影響，鋒面附近對流消消長長，但中尺度對流比較難預估發展位置，全台有一陣陣雨勢，要防局部大雨或豪雨；其中周四至周六西南風有增強趨勢，更有利於劇烈天氣發展，會比今和周三更頻繁出現。

官欣平說，這波鋒面徘徊比較久，偏向周六以後移往南段，甚至慢慢到巴士海峽，屆時北部雨勢會比南部稍微舒緩，但仍易有劇烈天氣出現。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，18日上午西南風受地形影響，產生輻合上升運動，中部以北對流發展，伴隨雷擊、瞬間大雨，造成局部地區短暫淹水現象，這僅只是滯留鋒抵達之前的前奏而已，可見此波滯留鋒的威脅絕不容小覷。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮表示，今晨4時衛星雲圖顯示，台灣西部沿岸又有對流雲發展；雷達回波合成圖亦顯示，雲林以北至苗栗有較強回波，伴隨密集閃電，逐漸向北擴展，為鋒前西南風被地形抬升所激發的對流。

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今滯留鋒抵達，各地有陣雨或雷雨，大氣不穩定，有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）發生的機率，應注意氣象局發布的即時訊息及特報。

吳德榮分析，周三滯留鋒往南移，中南部不穩定甚於北部，各地仍有陣雨或雷雨；周四至周六滯留鋒再逐漸往北移，降雨範圍籠罩全台；周日滯留鋒向南移至巴士海峽，出現空檔；下周一、下周二滯留鋒又逐漸北移，降雨範圍再度籠罩全台。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮提醒，由於大尺度的滯留鋒型態造成大氣不穩定的條件（低層暖濕、垂直風切大），易有強對流及中尺度對流系統在其附近發展，伴隨劇烈天氣；若被強對流、中尺度對流系統連續通過時，或遇其移速緩慢，或近似滯留的狀況時，則有帶來「致災性」大量降雨的潛勢。

吳德榮說，至於何時何地會發生？理論上，已非模式所能準確模擬，屬即時預報的範疇，需利用遙測資料（衛星、雷達、閃電⋯等）來守視、研判，可提前預警的時間並不長；故滯留鋒徘徊期間，應特別注意氣象局發布的即時訊息及特報。

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