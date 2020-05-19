教授鼠鼠自爆性侵才獲不起訴　教人投資「魔方套利賺手續費」又被控詐欺

▲「教授鼠鼠」游姓男子被控詐欺不起訴。（圖／翻攝自YouTube／教授鼠鼠）

記者劉昌松／台北報導

YouTuber「教授鼠鼠」游姓男子，去年自爆用藥性侵女友，今年初才獲得台中地檢署處分不起訴，不過另外有名網友提告，游男涉嫌和丁姓女秘書宣稱，用機器人操作外匯，光靠退手續費就能賺錢，但他花1萬多美金透過「魔方」程式投資虧錢，涉嫌詐欺；台北地檢署調查認為，游男並未保證獲利，19日處分不起訴。

游男在2019年5月遭前女友和另一名女性控告下藥性侵，當時游男曾拍影片道歉、承認用藥騙砲，2020年2月間，台中地檢依轉讓大麻、MDMA等禁藥罪起訴游男，並由法院判刑1年8月，性侵部分因證據不足等理由，處分不起訴。游男曾為此再拍影片表示，當初是被前女友要求拍片安撫，「有做的就認，沒做的誰也不能誣陷我」。

▲網友指控教授鼠鼠說可以不用工作，靠投資外匯「退手續費」就能賺錢。（示意圖／pixabay）

不過蔡姓男網友另外在台北提告指出，他因為加入游男的教授鼠鼠臉書粉專，看到游男推薦的投資方法，可以透過「魔方」機器人操作外匯投資，只要退手續費就能賺錢免工作，因此加入免費會員，但是拿出美金1萬多元投資結果虧錢後，還接到丁姓女秘書的通知，說拿到舊的程式，需要改版才能繼續操作。

游男辯稱只是提供投資方式，並未保證獲利，丁女則稱自己也是投資人，並非游男員工同事。檢察官調查，提告的蔡姓網友自己也說，因為外匯投資可能有各種因素而虧錢，不見得靠退手續費就能打平或產生獲利，認為全案應屬投資爭議，無法證明有游男友保證獲利等施用詐術違法情節，因此處分不起訴。

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