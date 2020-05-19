推動疫後新經濟！　人行：深入展開數位央行建設

▲大陸官方盼運用新科技強化政府效能、加碼新基建、尋找新的經濟動能等，應對新冠肺炎疫情的衝擊。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

適逢大陸全國兩會召開在即，如何在新冠肺炎疫情發生後尋找新的經濟增長動能，成為中共中央「維穩」的重要考驗。中國人民銀行（大陸央行）在昨日召開的工作會議上，指稱要加快展開「數位央行」建設，解決十三五期間金融數位化的弱點問題，應對新冠肺炎疫情衝擊，確保金融基礎設施平穩運行。

人行會議首先提出三個加強方向，包括加強統籌指導，防範化解金融網絡安全風險；加強規劃監管，推動金融科技健康有序發展；深化標準應用，讓標準化工作再上新台階。

▲中國人民銀行。（圖／視覺中國）

會議表示，2020年人民銀行的科技工作，要不斷完善與現代央行制度相適應的科技體制機制。強科技支撐，深入展開「數位央行」建設，提升金融服務水平和金融監管能力；推動落實金融領域密碼應用與創新發展，築牢金融網絡安全屏障；推動金融科技高質量發展，提升金融服務實體經濟能力；推進LEI應用，優化標準供給，提升金融標準治理水平等。

值得注意的是，除了人民銀行以外，大陸商務部，乃至國務院各部委，均於18日發布新一波的指導性政策走向，包括商務部部長鍾山5月18日在國新辦發布會上表示，要從打造「15分鐘便民生活圈」等方面下功夫，擴大內需、促進消費。下一步，要重點優化佈局，推動便利店連鎖化發展。

國家政策方面，在兩會發布今年的政府工作報告前，中共中央、國務院於18日發布《關於新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》，內容提到，中國特色社會主義進入新時代，社會主要矛盾發生變化，經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，與這些新形勢新要求相比，大陸市場體系還不健全、市場發育還不充分，政府和市場的關係沒有完全理順，還存在市場激勵不足、要素流動不暢、資源配置效率不高、微觀經濟活力不強等問題，推動高質量發展仍存在不少體制機制障礙。

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